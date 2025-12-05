Cairn erscheint im Januar 2026 – Ein Berg, den noch niemand bezwungen hat

The Game Bakers widmet sich nach Furi und Haven nun etwas völlig anderem: Cairn, einem Survival-Kletterabenteuer, das weniger auf Spektakel und mehr auf echte Bergsteigerrealität setzt. Der Release steht fest – am 29. Januar 2026 geht es auf PlayStation 5 und Steam los, begleitet von einer Standard- und einer Deluxe Edition, in der ein illustrierter Kami-Reiseführer und drei Sammlerstücke aus Aavas Reise enthalten sind.

Cairn möchte kein „Kletterspiel mit Story“ sein, sondern eine Erfahrung, in der jede Bewegung Gewicht hat. Das liegt nicht nur am realistischen Greifsystem, sondern auch daran, dass die Entwickler spürbar Respekt vor der Disziplin des Kletterns haben.

Das Abenteuer von Aava und der Preis ihrer Träume

Im Zentrum steht Aava, eine professionelle Kletterin, die den Gipfel des Mount Kami erreichen will, eines Berges, der laut Spielwelt noch nie bezwungen wurde. Der Weg nach oben dauert rund 15 Stunden, und es ist nicht nur die Höhe, die Druck aufbaut. Aava lässt ihre Familie zurück, trifft unterwegs andere Bergsteiger und stößt auf Spuren vergessener Expeditionen sowie Hinweise auf eine alte troglodytische Kultur.

Die Entwickler setzen dabei stark auf Atmosphäre. Fast eine Stunde an filmischen Zwischensequenzen, ein Cast für die Sprechrollen und das Audio-Team hinter Limbo, Inside, Control und Cocoon – das klingt nach einem Ansatz, der nicht nur mechanisch, sondern auch emotional tragen soll. Die narrative Ebene scheint nicht als Ausschmückung gedacht, sondern als Spiegel dafür, welchen Preis Aava bereit ist zu zahlen.

Klettern als Kampf – aber einer, der dir Freiheit lässt

Das Herzstück von Cairn ist die Klettermechanik: freie Routenwahl, intuitive Steuerung, eine realistische Balance zwischen Kraft, Haltung und Risiko. Fehlgriffe sind nicht „Game Over“ im klassischen Sinn, sondern Teil der Herausforderung. Jede Wand fühlt sich wie ein eigener Gegner an, aber dank einstellbaren Schwierigkeitsgraden werden auch weniger erfahrene Spieler abgeholt.

Dazu kommen Survival-Elemente: Pitons, Tape, Chalk, Essen, Wasser, all das muss eingeteilt werden. Wer nicht plant, scheitert. Gleichzeitig soll der Berg offen bleiben. Keine vorgegebenen Pfade, sondern freie Linienwahl, inklusive Bivouacs, Erkundung und optionalen Ressourcenfunden.

Für Langzeitspieler bietet Cairn zusätzlich den Expedition Mode, in dem man eigene Herausforderungen definiert, zwischen Aava und Marco wählt und unterschiedliche Berge angeht, ein Modus, der das Spiel auch nach dem ersten Gipfel interessant hält.