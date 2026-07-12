Call o Duty: Black Ops 1 & 2 brechen Verkaufscharts im PlayStation Store

Die unangekündigt veröffentlichten PS5- und PS4-Konvertierungen von „Call of Duty: Black Ops“ und „Black Ops 2“ haben unmittelbar nach ihrem Release die weltweiten Spitzenplätze der PlayStation-Store-Charts übernommen und verzeichnen laut Branchenberichten höhere aktive Spielerzahlen als der aktuelle Hauptteil „Call of Duty: Black Ops 7“.

Nostalgie schlägt Next-Gen

Die technischen Fakten hinter dem plötzlichen Charterfolg offenbaren ein massives Missverhältnis zwischen technischem Aufwand und kommerziellem Ertrag. Activision hat die beiden Shooter-Klassiker aus den Jahren 2010 und 2012 ohne nennenswerte Modernisierungen digital für PS4 und PS5 veröffentlicht.

Trotz des Verzichts auf native 4K-Auflösung, höhere Bildraten oder Crossplay-Funktionen verdrängen die Uralt-Ports in großen Märkten wie den USA, Großbritannien und Deutschland aktuelle Großprojekte wie „Assassin’s Creed: Black Flag Resynced“ sowie die Vorbestellungen von „GTA 6“ von den Spitzenplätzen.

Der Erfolg basiert rein auf dem Verlangen nach der alten, unberührten Gameplay-Mechanik. Activision nutzt hier eine schmerzhafte Lücke im PlayStation-Ökosystem aus. Während Xbox-Spieler die Original-Discs dank Abwärtskompatibilität seit Jahren kostenfrei auf der Xbox Series X nutzen können, bittet Sony seine Kunden mangels PS3-Emulation nun erneut zur Kasse. Die Spieler zahlen für den reinen Zugang.

The Call of Duty: Black Ops and Black Ops 2 ports on PlayStation have more players online than Black Ops 7 does combined on all platforms, sources say pic.twitter.com/ptJQYYZNiz — CharlieIntel (@charlieINTEL) July 11, 2026

Die Preisgestaltung des Minimalismus

Die Preisstruktur der Releases sorgt in der Community für scharfe Kritik, wird vom Markt jedoch klaglos geschluckt. Activision verlangt für jeden der beiden Titel einen Basispreis von 39,99 EUR. Dieser Preis umfasst ausschließlich das nackte Hauptspiel mit Kampagne, Standard-Multiplayer und dem originalen Zombie-Modus.

Zusatzinhalte fehlen im Grundpaket komplett. Wer das vollständige Paket inklusive aller damaligen Map-Packs erwerben möchte, muss pro Spiel einen separat angebotenen Season Pass für 29,99 EUR erwerben. Ohne Rabatte summiert sich der Gesamtpreis für beide Titel auf knapp 140 EUR.

Ein zeitlich begrenztes Angebot bis zum 6. August 2026 mildert die Kosten für Abonnenten von PlayStation Plus ab. Hier sinkt der Preis pro Spiel auf 19,99 EUR, während der Season Pass für 8,57 EUR angeboten wird. Selbst dieses reduzierte Paket schlägt mit rund 60 EUR zu Buche. Für Spiele, die fast anderthalb Jahrzehnte alt sind. Ein kalkuliertes Geschäft.

Technische Rückschritte im Paket

Wer eine technische Frischzellenkur im Stile moderner Remaster-Versionen erwartet, wird enttäuscht. Die Ports laufen laut ersten Analysen in einer simplen Full-HD-Auflösung von 1920×1080 Pixeln. Das visuelle Grundgerüst entspricht exakt den Versionen der PlayStation 3.

Schwerwiegender als die fehlende Grafik-Moderne wiegt die Streichung originaler Features. Der populäre Theater-Modus sowie die Wettspiele (Wager Matches) wurden aus dem Code entfernt, vermutlich um Serverarchitekturen zu vereinfachen und Angriffsflächen für Exploits zu minimieren. Einzig der Emblem-Editor hat den Sprung auf die PS5 geschafft.

Der einzige echte Mehrwert liegt in der Infrastruktur. Da es sich um dedizierte PS4- und PS5-Serverstrukturen handelt, sind die Lobbys im Gegensatz zu den völlig kompromittierten PS3-Originalen aktuell frei von Hackern und Moddern. Sauberes Gameplay wird hier teuer erkauft.