Call of Duty: Modern Warfare 4 Open Beta – FAQ, Plattformen und Multiplayer-Trailer

Activision eröffnet am 21. August die Beta-Testphase für „Call of Duty: Modern Warfare 4“ und bündelt den ersten Zugang erneut an den Vorverkauf. Wer das Hauptspiel nicht vorab bezahlt, schaut am ersten Wochenende zu.

Die erste Testphase läuft vom 21. bis zum 25. August ausschließlich für Vorbesteller auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Das zweite Wochenende öffnet die Server vom 28. August bis zum 1. September ohne Kaufzwang für alle Plattformen, einschließlich der Nintendo Switch 2. Die finale Veröffentlichung folgt am 23. Oktober. Digitale Vorbesteller erhalten die Freischaltung direkt im Store. Wer die physische Hüllenversion kauft, löst einen Verkäufer-Code auf der Website des Publishers ein, um den Client-Token per E-Mail zu empfangen.

Technische Voraussetzung und Dreiminuten-Montage

Auf dem PC erzwingt das Ricochet-Anti-Cheat-System zwei aktive BIOS-Funktionen: TPM 2.0 und Secure Boot.

Wer diese Hardware-Einstellungen verweigert oder alte Mainboards nutzt, wird vom System ausgesperrt. Keine Ausnahme. Der Publisher schützt sein Produkt vor Schummlern und nimmt Kollateralschäden bei der Hardware-Kompatibilität in Kauf.

Die wichtigsten Beta-FAQs auf einen Blick

Wann läuft die Beta? Wochenende 1 (Early Access): 21. bis 25. August. Wochenende 2 (Open Beta): 28. August bis 1. September.

Wochenende 1 (Early Access): 21. bis 25. August. Wochenende 2 (Open Beta): 28. August bis 1. September. Auf welchen Plattformen wird gespielt? Wochenende 1 auf PS5, Xbox Series X|S, PC (Battle.net/Steam). Wochenende 2 zusätzlich auf Nintendo Switch 2.

Wochenende 1 auf PS5, Xbox Series X|S, PC (Battle.net/Steam). Wochenende 2 zusätzlich auf Nintendo Switch 2. Benötige ich einen Code? Nein bei digitaler Vorbestellung. Ja bei Physischen Käufen aus dem Handel (Einlösung via callofduty.com/betaredeem).

Nein bei digitaler Vorbestellung. Ja bei Physischen Käufen aus dem Handel (Einlösung via callofduty.com/betaredeem). Was setzt die PC-Version zwingend voraus? Aktives TPM 2.0 und aktivierten Secure Boot im BIOS für Ricochet Anti-Cheat.

Aktives TPM 2.0 und aktivierten Secure Boot im BIOS für Ricochet Anti-Cheat. Welche Inhalte sind in der Beta enthalten? 19 Waffen, Modi wie Search and Destroy und Kill Box sowie Freischaltungen bis Maximal-Level. Hinzu kommt erstmals ein Singleplayer-Level.

Der neue Begleittrailer zum Multiplayer liefert knapp drei Minuten Gameplay zu einem Hip-Hop-Track. Zu sehen sind gewohnte Nahkampf-Szenen, die Rückkehr der MTI-Nuke sowie der Modus Kill Box, der Kartenlayouts und Modi zwischen den Runden zufällig neu zusammenwürfelt. Zum Testumfang gehören 19 Waffen und Modi wie Search and Destroy. Zum Verkaufsstart am 23. Oktober folgen 12 Standard-Karten für 6v6-Matches und der Ground-War-Modus. Ein parallel gezeigter Kampagnen-Ausschnitt namens „Traffic“ stellt zudem eine Allianz zwischen Captain Price und Valeria zur Schau.

Die Betas der Reihe bleiben kostenlose Belastungstests für die Serverinfrastruktur, getarnt als Vorbesteller-Anreiz. Der Nutzen für Spieler beschränkt sich auf das Testen der eigenen Hardware und das Prüfen des Waffen-Balancings.