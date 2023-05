Call of Duty 2023 mit neuem Zombie-Mode, Termin der Premiere bekannt?

Dass auch in diesem Jahr ein neues Call of Duty erscheint, ist quasi besiegelte Sache. Nur wann Activision damit aus der Deckung kommt, ist meist ein großes Geheimnis. Einen möglichen Termin für die Premiere möchte man allerdings schon ausgemacht haben.

Laut dem bekannten Insider Tom Henderson soll es in der ersten Augustwoche soweit sein. Basierend darauf glaubt man an die folgende Timeline, in der verschiedene Beta-Phasen stattfinden.

Beta weekend 1 (PS4/PS5) – October 6, 2023 – October 10, 2023

Beta weekend 2 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) – October 12, 2023 – October 16, 2023

Campaign Early Access ((PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) – November 2, 2023

Full Release (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) – November 10, 2023

Keiner dieser Termine ist bislang offiziell, die daher mit Vorsicht genossen werden müssen.

Neue Zombie-Kampagne an Bord?

Darüber hinaus wird von einem neuen Zombie-Mode berichtet, den der diesjährige Call of Duty-Ableger mit sich bringen soll. Dieser soll direkt zum Launch verfügbar sein und sich von dem rundbasieren Konzept abwenden. Was genau der Zombie-Mode sein wird, ist nicht bekannt.

Schon zuvor war immer die Rede davon, dass der diesjährige Call of Duty-Ableger ein wenig anders sein wird. Unter anderem war die Rede von einer Anthologie, die sich an der The Dark Pictures-Serie orientiert.

Im letzten Jahr hieß es dazu:

„Im Gespräch mit einem Entwickler wird die zweite DLC-Erweiterung von Modern Warfare 2 die Story der Kampagne mit einem intimen, episodischen Blick hinter die etablierteren Charaktere, Fraktionen und Nachwuchskräfte von Call of Duty erweitern. Infinity Wards Herangehensweise an Singleplayer-Inhalte für 2023 wurde mit der anthologischen Serie „The Dark Pictures“ von Supermassive Games verglichen.“

Was davon am Ende tatsächlich zutrifft, kann derzeit jedoch kaum einer mit Sicherheit sagen.