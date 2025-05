Call of Duty 2025: Limited Time Modi sollen hinter Paywall verschwinden

Was früher ein Bonus war, wird bald zur Geldfrage: Laut dem bekannten Leaker TheGhostofHope plant Activision für Call of Duty 2025 eine neue Battle-Pass-Strategie, die nicht weniger als einen Paradigmenwechsel einläutet. Zeitlich begrenzte Modi (LTMs), einst kostenloser Fanservice zur Auflockerung des Multiplayer-Alltags, sollen künftig hinter einer Paywall verschwinden – genauer gesagt: Teil des Battle Pass werden. Wer also mitspielen will, soll zahlen. Und zwar nicht wenig.

Von der Gratis-Spielwiese zur Bezahl-Barriere

Der Battle Pass kostet typischerweise zwischen 20 und 30 Euro – kein Pappenstiel, wenn man bedenkt, dass auch das Hauptspiel selbst erstmals mit satten 80 Euro zu Buche schlagen könnte. Da fragt man sich: Ist das noch ein Spiel oder schon ein Investmentfonds?

Natürlich ist das bislang nur ein Gerücht – doch es passt erschreckend gut ins Gesamtbild. Call of Duty war nie zimperlich, wenn es um Monetarisierung ging. Überteuerte Skins, zweifelhafte Mikrotransaktionen, Event-Pässe und Season-Bundles sind längst Standard. Jetzt also auch noch Modi, die früher als kleines Schmankerl für die Community galten? Ein kreativer Spielmodus sollte ein Grund zur Rückkehr sein – kein weiteres Kästchen auf der Kreditkartenabrechnung.

Community-Spaltung durch Paywall – Wie viel ist zu viel?

Besonders pikant: Laut dem Leaker sollen sogar hochwertigere Skins künftig im Battle Pass auftauchen statt in separaten Event-Pässen. Klingt auf den ersten Blick wie ein „Mehr fürs Geld“-Versprechen. In Wirklichkeit aber verschwimmen die Grenzen zwischen kosmetischen Gimmicks und spielerischen Inhalten immer weiter. Und das ist gefährlich. Denn es schafft eine Zwei-Klassen-Community – zwischen denen, die spielen, und denen, die zahlen, um spielen zu dürfen.

Call of Duty 2025, ein semi-futuristischer Ableger rund um das Jahr 2035, soll außerdem das Erbe von Black Ops 2 antreten – und das nicht auf eine charmante Art, sollten kürzliche Berichte zutreffen. Mit überarbeiteten Maps und nostalgischem Flair wird der Fanservice also groß geschrieben – solange der Preis stimmt.

Bleibt die Frage: Wann hört der Spaß auf? Und wann sagen die Spieler endlich „Nein“?

Was denkt ihr? Ist das eine sinnvolle Entwicklung oder reiner Gier-Wahnsinn? Diskutiert mit in den Kommentaren oder im Forum von Insider Gaming.