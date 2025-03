Call of Duty 2025: Sechs vollwertige Zombie-Karten geplant – Gerücht

Die Call of Duty-Reihe ist bekannt für ihre epischen Kampagnen, actiongeladenen Mehrspielermodi und natürlich den beliebten Zombie-Modus. Nun gibt es neue Gerüchte zu Call of Duty 2025, die Fans des kooperativen Horrormodus aufhorchen lassen dürften: Angeblich sollen insgesamt sechs vollwertige, rundenbasierte Zombie-Karten im Laufe des Lebenszyklus des Spiels erscheinen.

Sechs Karten, rundenbasiert und mit neuen Szenarien

Ein aktueller Bericht enthüllt, dass Entwickler Treyarch erneut auf ein rundenbasiertes Zombie-Erlebnis setzen will. Dies dürfte Fans der klassischen Zombie-Modi besonders freuen, denn in den letzten Jahren experimentierte Activision mit offenen, weniger strukturierten Varianten des Modus – nicht immer zur Freude der Community.

Laut den Gerüchten wird Treyarch nicht nur altbekannte Mechaniken beibehalten, sondern auch frische Ideen und Settings einbringen. Dabei soll eine breite Palette von Szenarien abgedeckt werden, darunter:

New York nach dem Atomangriff: Eine verwüstete Stadtlandschaft in der Nachkriegszeit mit zerstörten Wolkenkratzern und radioaktiven Gefahren.

Japanischer Tempel am Vulkan: Eine atmosphärische Karte, die asiatische Mythologie mit explosiven Naturgewalten verbindet.

Raumstation: Ein futuristisches Setting mit Schwerelosigkeitselementen und der ständigen Gefahr eines Vakuums.

Weitere bisher unbekannte Karten, die noch in der Entwicklung sein sollen.

Kommt Call of Duty 2025 als Black Ops 2-Fortsetzung?

Zusätzlich verdichten sich die Hinweise darauf, dass Call of Duty 2025 mit dem Codenamen „Saturn“ eine semi-futuristische Fortsetzung von Call of Duty: Black Ops 2 wird. Bereits durchgesickerte Informationen deuten darauf hin, dass auch einige bekannte Karten aus Black Ops 2 eine Überarbeitung erhalten. Der Zombie-Modus würde in diesem Fall perfekt ins Konzept passen und dürfte mit den neuen Karten frischen Wind in das bewährte Gameplay bringen.

Ob sich diese Gerüchte bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus, aber sollte sich Insider Gaming als zuverlässige Quelle erweisen, könnte Call of Duty 2025 das Zombie-Erlebnis auf ein neues Level heben.