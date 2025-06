Call of Duty 2026 – Modern Warfare 4 bringt den Korea-Konflikt ins Spiel – Gerücht

Während sich Call of Duty: Modern Warfare III noch frisch in Erinnerung hält, tauchen erste Berichte zum Nachfolger auf. Entwickelt wird dieser laut teils gut informierten Quellen erneut von Infinity Ward, die mit Call of Duty: Modern Warfare 4 womöglich einen direkten Nachfolger anstreben. Ganz neu sind diese Überlegungen nicht.

Korea als zentraler Schauplatz?

Laut aktuellen Informationen soll sich die Singleplayer-Kampagne rund um einen eskalierenden Konflikt auf der koreanischen Halbinsel drehen – mit Nord- und Südkorea in bedeutenden Rollen. Ein Szenario, das in der aktuellen politischen Lage nicht ganz abwegig erscheint. Spieler schlüpfen dabei offenbar in die Rollen dreier Fraktionen: der britischen SAS, der altbekannten Task Force 141 sowie erstmals der südkoreanischen Armee.

Der Plot knüpft direkt an das Ende von Call of Duty: Modern Warfare 3 an: General Shepherd ist tot, Makarov auf dem Vormarsch. Mit gezielten False-Flag-Operationen will die Konni-Gruppe den Ausbruch eines dritten Weltkriegs provozieren – angeblich auch mithilfe nordkoreanischer Waffenlieferungen. Ob Nordkorea selbst aktiv eingreift, bleibt offen, aber die Thematik rund um ihre reale Munitionsproduktion und den internationalen Schwarzmarkt könnte ein glaubwürdiges erzählerisches Fundament liefern.

Modern, nicht futuristisch

Technologisch soll sich Call of Duty: Modern Warfare 4 vorwiegend im modernen Rahmen bewegen – mit leichten futuristischen Anleihen. Übertriebenes Sci-Fi oder Hightech-Spielereien sind laut Quellen nicht zu erwarten. Das könnte vor allem Fans der klassischen Modern Warfare-Teile entgegenkommen, die sich nach realitätsnaher Kriegsführung sehnen.

Was genau das Setting im Detail bedeutet, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur mutmaßen. Denkbar wäre ein Szenario, in dem Spieler Waffenlieferketten sabotieren oder Guerilla-Einheiten in entmilitarisierten Zonen stoppen müssen – irgendwo zwischen moderner Kriegsführung und globaler Krisenpolitik.

Zugegeben: Bestätigt ist bisher nichts davon. Activision und Infiniry Ward halten sich – wie üblich – bedeckt. Doch die Gerüchte stammen nicht aus dem Nichts, sondern aus einem Mix aus Leaks, Community-Analysen und gut bekannten Insidern. Dass Infinity Ward nach 2019 und 2022 erneut die Federführung übernimmt, gilt unter Brancheninsidern als wahrscheinlich.

Ob Call of Duty: Modern Warfare 4 letztlich wirklich so heißt, ist zweitrangig. Viel spannender ist die Richtung, in die sich die Serie entwickelt: realitätsnah, politisch aufgeladen und thematisch weit weg von überzeichnetem Hollywood-Krieg.

Was haltet ihr von einem Call of Duty mit Korea-Fokus? Kommentiert gerne unten – wir sind gespannt auf eure Meinung.