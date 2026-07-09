Call of Duty: Black Ops 1 & 2 ab sofort für PS4 & PS5 erhältlich

Die Shooter-Klassiker „Call of Duty: Black Ops“ und „Call of Duty: Black Ops 2“ sind ab sofort überraschend für PlayStation 4 und PlayStation 5 via Shadow Drop erschienen.

Für PlayStation Plus-Mitglieder kostet jeder Titel zum Start schlanke 19,99 EUR, während der komplette Season Pass für jeweils 9,89 EUR über den Ladentisch geht. Regulär werden 39,99 EUR pro Titel fällig, und 29,99 EUR für den Season Pass.

Unveränderte Nostalgie mit Haken

Activision bringt die beiden Meilensteine ohne optische oder inhaltliche Generalüberholung auf die aktuellen Konsolen. Entwickler Treyarch liefert reine Ports, keine Remaster. Wer auf optische Upgrades gehofft hat, guckt in die Röhre. Es bleibt das gewohnte Bild von damals.

Für Frust in der Community sorgt eine technische Einschränkung im Multiplayer. Die Versionen für PS4 und PS5 sind strikt getrennt. Ein generationsübergreifendes Zusammenspielen ist nicht möglich. Wer auf der PS5 zockt, bleibt unter sich. Das spaltet die Spielerbasis vollkommen unnötig. Hier wurde Potenzial verschenkt.

Trotzdem zieht der Nostalgie-Faktor. Die Kampagnen, der klassische Multiplayer und vor allem der legendäre Zombie-Modus sind komplett enthalten. Wer die DLCs will, bekommt mit dem Season Pass im PlayStation Plus-Angebot für unter 10 EUR alle Post-Launch-Karten obendrauf. Für Fans von Nuketown oder Buried ist das ein verdammt starkes Argument.

Trotzdem zieht der Nostalgie-Faktor ab der ersten Sekunde

Call of Duty: Black Ops wirft euch als Elitesoldat für verdeckte Operationen direkt in die globalen Krisenherde des Kalten Krieges. Ausgerüstet mit Prototypen und Spezialausrüstung entscheiden deine Einsätze über den Ausgang der wohl gefährlichsten Epoche der Menschheit.

Der Shooter liefert das komplette Paket aus filmreifer Story-Kampagne, dem klassischen Mehrspieler-Modus und dem kooperativen Überlebenskampf gegen riesige Zombiehorden. Das zieht auch heute noch.

Die Ports sind eine günstige Gelegenheit, zwei der besten Call-of-Duty-Teile auf moderner Hardware nachzuholen. Dass Activision auf Remaster-Upgrades verzichtet und das Cross-Gen-Play blockiert, trübt den Sprung zurück in die goldene Ära allerdings spürbar.

Welche Map aus den alten Call of Duty: Black Ops-Tagen werdet ihr als Erstes im Multiplayer ansteuern und warum genau diese?