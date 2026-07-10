Call of Duty: Black Ops 1 & 2 – PS5-Port kämpft mit schwerem Input-Lag & Server-Kollaps

Der zeitgleich mit „Call of Duty: Black Ops 2“ veröffentlichte PlayStation 5-Port von „Call of Duty: Black Ops 1“ leidet offenbar unter einer fehlerhaften Implementierung der Controller-Deadzones und unzureichenden Serverkapazitäten.

Während der Nachfolger spielbar läuft, sorgt laut erstem Feedback eine spürbare Verzögerung der Stick-Eingaben beim Erstling für massive Probleme im Multiplayer. Iron Galaxy und Activision liefern ein technisch unsauberes Produkt ab.

Das Deadzone-Dilemma der DualSense-Steuerung

Die Engine des Ports skaliert die Eingaben moderner Controller fehlerhaft. Spieler berichten flächendeckend von einer zähen, unpräzisen Steuerung, die auf der Original-Hardware von 2010 nicht existierte. Das Problem liegt in der Anpassung der analogen Totzonen an den DualSense-Controller der PS5. Das Spiel reagiert auf minimale Stick-Bewegungen verzögert oder bricht lineare Zielbewegungen in digitale Fragmente auf. Präzises Richten der Waffe wird damit im kompetitiven Match unmöglich.

Die Community hat bereits hardwareseitige Workarounds identifiziert, die das Versagen der Entwickler unterstreichen. Das Erzwingen einer festen 1080p-Auflösung im PS5-Systemmenü und das Deaktivieren der variablen Bildwiederholrate (VRR) reduzieren die Latenz deutlich.

Sobald aber die Konsole versucht, das alte Bildmaterial nativ auf 4K hochzuskalieren, bricht die Engine ein. Dass Endkunden Systemeinstellungen global manipulieren müssen, um einen bezahlten Port spielbar zu machen, ist ein Armutszeugnis.

Das erste Feedback laut Usern:

Inkompatible Stick-Deadzones: Die analogen Totzonen wurden nicht an den PS5-DualSense-Controller angepasst, was zu zähen und unpräzisen Zielbewegungen im Multiplayer führt.

Die analogen Totzonen wurden nicht an den PS5-DualSense-Controller angepasst, was zu zähen und unpräzisen Zielbewegungen im Multiplayer führt. Latenz durch 4K-Upscaling: Das automatische Hochskalieren überlastet die alte Engine; Abhilfe schafft nur das manuelle Herabsetzen der PS5-Systemauflösung auf 1080p und das Deaktivieren von VRR.

Das automatische Hochskalieren überlastet die alte Engine; Abhilfe schafft nur das manuelle Herabsetzen der PS5-Systemauflösung auf 1080p und das Deaktivieren von VRR. Künstliches 60-FPS-Limit ohne FOV-Slider: Die Ports verweigern trotz minimaler Hardware-Anforderungen einen flüssigen 120-Hz-Modus und bieten keinerlei Optionen zur Anpassung des stark eingeschränkten Sichtfelds.

Die Ports verweigern trotz minimaler Hardware-Anforderungen einen flüssigen 120-Hz-Modus und bieten keinerlei Optionen zur Anpassung des stark eingeschränkten Sichtfelds. Mangelhafte Video-Auflösung: Während die Spielgrafik schärfer berechnet wird, blieben die vorgerenderten Zwischensequenzen und Intros unangetastet und wirken auf modernen Displays extrem verwaschen.

Während die Spielgrafik schärfer berechnet wird, blieben die vorgerenderten Zwischensequenzen und Intros unangetastet und wirken auf modernen Displays extrem verwaschen. Veraltetes P2P-Netzwerk und fehlende Modi: Die reinen Peer-to-Peer-Verbindungen sorgen für überlastete Lobbys und defektes Party-Matchmaking, während Wager Matches und der Kinomodus komplett gestrichen wurden.

Die Mär von den neuen Mehrspieler-Servern

Die im Vorfeld suggerierte Modernisierung der Infrastruktur hat anscheinend auch nicht stattgefunden. Treyarch und Iron Galaxy nutzen für das Matchmaking weiterhin die veraltete Peer-to-Peer-Struktur, bei der ein Spieler als Host fungiert.

Es gab lediglich einen globalen Reset der Ranglisten und Serverstände. Die Folge sind konstante Fehlermeldungen mit dem Hinweis „Server voll“ sowie regelmäßige Abstürze beim Versuch, Lobbys mit Freunden zu bilden. Partys werden beim Match-Start systematisch zerrissen und in gegnerische Teams aufgeteilt.

Gleichzeitig fehlen essenzielle Inhalte des Originals. Die beliebten Wager Matches und der Theatermodus wurden ohne offizielle Begründung komplett gestrichen. Dafür kehrt der Emblem-Editor in „Call of Duty: Black Ops 2“ zurück. Das birgt angesichts der unmoderierten Historie dieses Features ein erhebliches Risiko für Activision. Einziger Lichtblick im Mehrspieler-Bereich: Das moderne, extrem manipulative Skill-Based Matchmaking (SBMM) fehlt völlig. Die Lobbys rotieren wie vor 16 Jahren komplett zufällig. Nostalgie rettet hier aber nichts.

Der Launch dieser Klassiker-Ports ist in diesem Zustand mangelhaft. Wer „Call of Duty: Black Ops 1“ wegen des Multiplayers auf der PS5 kaufen möchte, muss zwingend auf Updates warten. Die Steuerung ist aktuell unbrauchbar. Black Ops 2 läuft technisch deutlich sauberer und ist für Rückkehrer derzeit die einzig akzeptable Option.