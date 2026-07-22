Call of Duty: Black Ops 1 & 2 PS5 Ports: Hohe Verkaufszahlen trotz alter Technik

Unveränderte PS3-Technik für 40 EUR pro Spiel dominiert die Aktivitäts-Charts in den USA. Die Verkaufszahlen belegen eine ungebrochene Kaufbereitschaft der Spieler für alte Inhalte zu Neupreisen.

Activision verkauft die originalen Ableger von „Call of Duty: Black Ops“ und „Call of Duty: Black Ops 2“ auf der PlayStation 5 als digitale Downloads für jeweils 40 EUR. Erweiterungen kosten extra. Technische Überarbeitungen oder Anpassungen an moderne Standards fehlen teilweise komplett. Selbst bekannte Sicherheitslücken aus den ursprünglichen PS3-Versionen wurden eins zu eins übernommen.

Uralte Code-Basis erzielt Millionen-Zugriffe

Die Marktdaten zeichnen dennoch ein eindeutiges Bild. Laut dem US-Analysten Mat Piscatella von Circana stiegen beide Titel in der Woche bis zum 11. Juli direkt in die Top 10 der wöchentlichen Aktivitäts-Charts auf Sonys Konsolen ein. „Call of Duty: Black Ops 2“ gesellte sich auf Platz sechs direkt zu Dauerbrennern wie Fortnite und Roblox. Der Erstling belegte Rang neun.

Daten aus Sonys neuem Spieler-Tracker beziffern die Nutzerzahlen in den USA auf 5,25 Millionen für den zweiten Teil und 1,9 Millionen für den Serienauftakt. Die Zahlen sind eindeutig. Qualität spielt keine Rolle.

Circana Player Engagement Tracker – US Top 10 Titles by Total Weekly Active Users (Not Concurrent) – W/E Jul 11, 2026- Call of Duty: Black Ops I & II debut in top 10 on PlayStation- Palworld jumps from 57th on Steam a week ago to 2nd with v1.0 official launch — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-07-20T17:00:12.897Z

Die Mechanik des Nostalgie-Geschäfts

Der kommerzielle Erfolg dieser Veröffentlichungen folgt dem gewohnten Muster der Branche. Minimaler Aufwand trifft auf maximale Zahlungsbereitschaft. Während kritische Berichte das Preis-Leistungs-Verhältnis hinterfragen, sprechen die Platzierungen im PlayStation Store eine eigene Sprache.

Das Produkt liefert weder technischen Mehrwert noch Sicherheitsupdates. Es bedient lediglich das Bedürfnis nach Bekanntem. Die Verkaufszahlen zeigen, dass Preisgestaltung und Produktqualität für den Markterfolg zweitrangig sind, solange der Markenname stimmt.

Für Spieler zeigt dieser Erfolg eine klare Richtungsentscheidung des Marktes. Wer 40 EUR für unoptimierte Portierungen inklusive alter Exploits zahlt, bestätigt dem Publisher seine Preispolitik. Technische Verbesserungen werden damit endgültig überflüssig. Ihr lasst es so oder so mit euch machen.