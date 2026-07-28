Der Markt verlangt nach Nostalgie, selbst wenn die Umsetzung minimalistisch ausfällt. Über sieben Millionen verkaufte Einheiten der Ports von „Call of Duty: Black Ops“ und „Call of Duty: Black Ops 2“ auf der PlayStation unterstreichen das finanzielle Gewicht alter Markenwerte.

Die Zahlen hinter den Re-Releases

Die verkauften Stückzahlen gehen aus Berichten von Branchen-Insidern hervor, die von der Plattform CharlieIntel aufgegriffen wurden. Demnach wurden die beiden Titel auf der PlayStation-Plattform zusammen mehr als sieben Millionen Mal abgerufen.

Verantwortlich für das Projekt war laut internen Quellen weder ein kreativer Impuls noch ein Entwicklerstudio, sondern das Strategy and Finance Team von Activision. Das Ziel war die schnelle Monetarisierung bestehender IP-Werte. Der Release-Zeitraum und die Plattform-Verfügbarkeit trafen auf eine bereitwillige Käuferschaft, obwohl die technische Überarbeitung überschaubar blieb.

Nostalgie schlägt technische Perfektion

Die Zahlen überraschen nicht. Die Black Ops-Reihe zählt historisch zu den populärsten Sub-Franchises der gesamten Call of Duty-Geschichte. Das Setting, das Gunplay und das Map-Design der ursprünglichen Veröffentlichungen genießen bis heute Kultstatus.

Allerdings offenbart die Umsetzung die typische Mechanik moderner Publisher-Entscheidungen. Bei den Veröffentlichungen handelte es sich weitgehend um reine Ports ohne nennenswerte grafische oder spielerische Überarbeitungen. Technische Schwächen und gealterte Systeme wurden weitgehend unkorrigiert übernommen. Dem Erfolg tat das keinen Abbruch. Das Publikum zahlt für Erinnerungen, nicht für neue Shader.

Die Verkaufszahlen zeigen eine klare Tendenz. Das Finanzteam von Activision hat bewiesen, dass sich alte Codeseiten ohne großen Entwicklungsaufwand in zweistellige Millionenumsätze verwandeln lassen. Die Frage ist damit nicht mehr, ob weitere Remaster-Kampagnen folgen, sondern wie minimal der Aufwand für die nächsten Klassiker ausfallen darf.