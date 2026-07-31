Call of Duty: Black Ops 2 Patch 1.06 behebt PS5-Host-Probleme und Input-Lag

Der neue Patch für die Neuauflage von „Call of Duty: Black Ops 2“ repariert handwerkliche Mängel auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Wichtigste Änderung bleibt die Überarbeitung der Server-Zuweisung im Zombies-Modus, die bisher fälschlicherweise ältere PS4-Hardware bevorzugte.

Technik-Update behebt längst überfällige Altlasten

Activision stellt über den offiziellen Update-Kanal das Update 1.06 für die Konsolen-Portierung von Call of Duty: Black Ops 2 bereit. Die Aktualisierung reduziert die Eingabeverzögerung auf Bildschirmen mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz oder mehr. Das verändert die Präzision im laufenden Match spürbar.

Neben Anpassungen an den visuellen Effekten der Rauchgranate lässt sich die Anzeige benutzerdefinierter Embleme im Optionen-Menü des Mehrspielermodus ab sofort manuell ausschalten. Wer die Ansammlung privater Basteleien ausblenden möchte, bekommt die entsprechende Option gereicht. Werkseitig bleiben die Grafiken sichtbar.

Das Nachrücken von Spielern in bereits laufende Lobbys verläuft laut Entwicklerangaben nach dem Update gleichmäßiger. Eine wesentliche Schwachstelle betraf den Koop-Bereich: Im Zombies-Modus bestimmte das Matchmaking vorher regelmäßig PS4-Konsolen zum Session-Host, worunter Bildrate und Verbindungsqualität im gesamten Match litten. Das System zieht nun priorisiert PS5-Geräte heran. Das war dringend nötig.

Parallele Untersuchungen laufen derzeit zu fehlerhaften Prestige-Rängen, die auf ausgewählten Nutzerkonten falsch dargestellt werden. Ein Korrektur-Patch dafür folgt später.

📢 Call of Duty: #BlackOps2 on PS4/PS5



• Improved mid-match lobby backfilling

• Reduced input delay for 120Hz+ displays

• Zombies matches will now prioritize PS5 hosts and no longer fall back to PS4 hosts

• Smoke grenade VFX fix

• Added a toggle to view or hide other… — Call of Duty Updates (@CODUpdates) July 30, 2026

Die Klassiker hängen den aktuellen Serienteil ab

Die Notwendigkeit dieser technischen Pflege hat handfeste Gründe. Die vor wenigen Wochen veröffentlichten Portierungen von „Call of Duty: Black Ops 1“ und „Call of Duty: Black Ops 2“ verzeichnen auf den PlayStation-Konsolen höhere aktive Nutzerzahlen als das aktuelle „Call of Duty: Black Ops 7“. Ein deutliches Signal der Spielerbasis. Activision sah sich durch den Nutzerschwund im aktuellen Hauptspiel bereits dazu gezwungen, das Matchmaking-System von „Call of Duty: Black Ops “ nachträglich an die Parameter der alten Serienerfolge anzupassen.

Etabliertes Spieldesign schlägt die Versuche der Monetarisierung im aktuellen Jahresableger. Wenn zwei aufgewärmte Klassiker aus der PS3-Ära das aktuelle Vollpreisprodukt in den Spielerzahlen schlagen, sprechen die Daten eine klare Sprache. Der Hersteller muss den Altbestand lauffähig halten.

Der Patch behebt fundamentale Schlampereien der Portierung, liefert aber keinen Grund für Beifall. Ein funktionierendes PS5-Hosting und korrekte Latenzwerte gehören zum Mindeststandard einer kostenpflichtigen Neuauflage.

Der praktische Nutzwert der Aktualisierung beschränkt sich darauf, dass die Serverstruktur im Zombies-Modus die vorhandene Hardwareleistung endlich korrekt ausnutzt. Wer die Portierung installiert hat, lädt das Update herunter. Wunder sollte man davon nicht erwarten.