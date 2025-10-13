Call of Duty: Black Ops 6 – Halloween bringt Jason & Co. in den Slasher-Deathmatch-Modus

Halloween steht vor der Tür, und Call of Duty: Black Ops 6 zieht diesmal alle Register. Statt Kürbissen oder kosmetischem Firlefanz gibt’s echten Horror: den neuen Slasher Deathmatch-Modus. Acht Spieler, zwei Killer und jede Menge Schreie – das ist das Motto dieses zeitlich begrenzten Events, das bekannte Slasher-Ikonen wie Jason und Chucky direkt ins Spiel holt.

Während frühere Halloween-Events meist nur optische Gimmicks boten, fühlt sich dieser Modus tatsächlich wie ein kleines Horror-Minispiel an, mit klaren Regeln, einzigartigen Fähigkeiten und echtem Nervenkitzel.

So funktioniert der Slasher Deathmatch-Modus

In jeder Runde werden zwei von acht Spielern zufällig zu Killern auserwählt, während die übrigen sechs ums Überleben kämpfen. Nach vier Runden hatte jeder einmal die Chance, selbst zum Slasher zu werden.

Die Regeln sind simpel, aber effektiv:

Survivors gewinnen, wenn beide Killer besiegt sind oder die Zeit abläuft.

gewinnen, wenn beide Killer besiegt sind oder die Zeit abläuft. Slashers triumphieren, wenn sie alle Überlebenden vor Ablauf der Runde erwischen.

Damit niemand ewig im Schatten lauert, schreien die Überlebenden automatisch alle 30 Sekunden, ein cleverer Mechanismus, der Camper eliminiert und für ständige Bewegung sorgt.

Jason jagt mit Teleport & Rage Mode

Besonders spannend ist die Jason-Variante des Modus. Der Maskenmann aus Friday the 13th kommt mit einem Macheten-Loadout und einigen Horror-tauglichen Fähigkeiten:

Rage Mode (Scorestreak): Macht Jason für kurze Zeit unaufhaltbar – Stuns prallen ab, Gegner hören ihn erst, wenn es zu spät ist.

Macht Jason für kurze Zeit unaufhaltbar – Stuns prallen ab, Gegner hören ihn erst, wenn es zu spät ist. Teleport (Field Upgrade): Teleportiert ihn direkt zu einem zufälligen Überlebenden – ganz im Stil seiner Filmauftritte.

Teleportiert ihn direkt zu einem zufälligen Überlebenden – ganz im Stil seiner Filmauftritte. Stalking (Passiv): Je näher er kommt, desto schneller bewegt er sich – ein simples, aber effektives Spannungselement.

Die Überlebenden müssen dagegen improvisieren: Sie starten nur mit einer Flashbang, während der letzte Überlebende mit einer Pickaxe kontern darf, die einzige echte Chance, Jason zu besiegen.

Statt billiger Jumpscares oder belangloser Skins bringt Call of Duty: Black Ops 6 endlich wieder Substanz ins Halloween-Event. Der Slasher Deathmatch-Modus kombiniert klassischen Multiplayer mit asymmetrischem Horror – simpel, aber effektiv umgesetzt.

Ob der Modus nach Halloween bleibt, ist unklar, aber eines ist sicher: Dieses Event ist mehr als nur Fanservice. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie man saisonale Inhalte spannend, fair und spielerisch interessant gestalten kann.