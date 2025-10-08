Call of Duty: Black Ops 6 kostenlos während Battlefield 6 Launch-Woche

Die Launch-Woche von Battlefield 6 steht vor der Tür, und Activision hat offenbar keine Lust, dass Konkurrent EA den Spotlight komplett für sich beansprucht. Wer gehofft hatte, einfach in Ruhe Battlefield 6 zu testen, bekommt nun ungefragt Besuch: Call of Duty: Black Ops 6 wird für eine Woche kostenlos verfügbar sein, inklusive Kampagne, Multiplayer und Zombies.

Black Ops 6 Free Trial: Fakten auf einen Blick

Ab dem 9. Oktober um 19:00 Uhr können Spieler Call of Duty: Black Ops 6 eine Woche lang gratis zocken. Das Angebot endet am 16. Oktober um 10:00 Uhr. Während dieser Zeit stehen sämtliche Multiplayer-Maps, alle sechs Zombies-Karten inklusive des Directed Mode und die Inhalte aus „The Haunting“ bereit. Dazu gehören neue Multiplayer-Karten wie Gravity, Rig und Mothball sowie der zeitlich begrenzte Zombies-Modus Haunted Havoc. Einziger Wermutstropfen: Ranked Play ist nicht enthalten.

Nebenbei wird die offene Beta von Call of Duty: Black Ops 7 bis zum 9. Oktober verlängert. Fans müssen sich allerdings auf Gameplay ohne Wallruns einstellen, die Timeline des Spiels lässt es einfach nicht zu.

Kostenlos in die Schlacht: Call of Duty: Black Ops 6 bietet zum Battlefield-Launch alle Modi für eine Woche gratis an.

Was bedeutet das für Spieler und Branche?

Für Spieler ist das Timing clever. Wer zwischen den Battlefield-Explosionen einen Blick in Call of Duty: Black Ops 6 werfen wollte, kann nun alle Modi kostenlos ausprobieren. Für Activision ist es eine klassische Marktstrategie, um Aufmerksamkeit zu sichern, bevor die Konkurrenz die Oberhand gewinnt. Historisch betrachtet nutzt die Marke Call of Duty solche Trial-Wochen regelmäßig, um neue Spieler zu gewinnen oder die Community bei Laune zu halten.

Für die Branche ist die Aktion ein weiteres Signal dafür, wie aggressiv Publisher heute Launch-Wochen orchestrieren. Free Trials während der direkten Konkurrenz-Starts sind keine Seltenheit, zeigen aber, wie eng die Kalender der AAA-Titel mittlerweile getaktet sind. Wer clever plant, kann Spieler über Wochen hinweg binden, oder im schlechtesten Fall zwei Wochen hintereinander enttäuschen.

Nach der Trial-Woche entscheidet sich, wie viele Spieler den Sprung von kostenlos zu Vollversion wagen. Gleichzeitig werden erste Reviews und Community-Feedback für Battlefield 6 die Schlagzeilen dominieren. Ob Activisions Strategie ausreicht, um die Battlefield-Hype-Welle abzufedern, bleibt spannend.