Call of Duty: Black Ops 6 – Multiplayer-Premiere heute um 16 Uhr

Die Premiere ist gleichzeitig auch eine Erinnerung an die erste Beta-Phase , die am 30. August für alle Vorbesteller von Call of Duty: Black Ops 6 startet.

Nach der Kampagnen-Premiere zu Call of Duty: Black Ops 6 auf der Gamescom folgt am heutigen Montag das Multiplayer-Reveal. Dieses findet um 16 Uhr statt und kann direkt hier bei uns verfolgt werden.

