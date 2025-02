Call of Duty: Black Ops 6 – Multiplayer & Zombies ab sofort kostenlos spielbar

Doch das ist noch nicht alles: Der brandneue „Übersteuerung“-Modus feiert seine Premiere in Saison 2 . Hier treten Teams gegeneinander an, um Sterne zu sammeln – ein actiongeladener Twist auf den klassischen Team-Deathmatch-Modus, der für frischen Wind sorgt.

Gute Nachrichten für alle Call of Duty-Fans: Vom 6. bis 10. Februar habt ihr die Gelegenheit, den Mehrspieler-Modus sowie den Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 völlig kostenlos zu spielen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um die neuesten Karten und Modi auszuprobieren, ohne einen Cent zu bezahlen!

