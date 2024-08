Call of Duty: Black Ops 6 – Neue Gameplay-Einblicke in den Zombies-Modus

Wem das Video nicht genug ist, bekommt auf dem offiziellen Blog einen noch detaillierteren Einblick in den Zombies-Mode, den Treyarch dort in einem halben Roman verfasst hat.

Treyarch liefert heute erste ausführliche Einblicke in den Zombies-Modus von „Call of Duty: Black Ops 6“, der vor wenigen Tagen mit einem Teaser angekündigt wurde.

What do you think?