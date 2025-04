Call of Duty: Black Ops 6 – Season 3 Patch Notes: Die Neuerungen im Überblick

Activision veröffentlicht morgen die dritte Saison von Call of Duty: Black Ops 6, und die Patchnotes sind bereits jetzt verfügbar. Diese umfangreiche Liste an Neuerungen und Änderungen bringt frischen Wind in Multiplayer, Zombies und mehr.

Zu den Highlights gehören neue Multiplayer-Karten, der Scharfschützen-Modus sowie der neue Zombies-Gegner, der Elder Disciple. Ferner gibt es zahlreiche Fehlerbehebungen und Balance-Anpassungen. Die Highlights haben wir hier zusammengefasst:

Neue Multiplayer-Karten

Firing Range (6v6) – Die legendäre Karte kehrt in originalgetreuer Form zurück. Achte auf Kreuzfeuer auf der Mittelspur und nutze die oberen Ebenen für taktische Vorteile.

– Die legendäre Karte kehrt in originalgetreuer Form zurück. Achte auf Kreuzfeuer auf der Mittelspur und nutze die oberen Ebenen für taktische Vorteile. Sperrfeuer (6v6) – Eine Vietnam-Karte mit einer aktiven Artilleriebatterie. Gebäuderuinen und neue Wege sorgen für spannende Feuergefechte.

– Eine Vietnam-Karte mit einer aktiven Artilleriebatterie. Gebäuderuinen und neue Wege sorgen für spannende Feuergefechte. Nomade (6v6, 2v2) – Ein Kriegsgebiet in Afghanistan mit Ruinen, Trümmern und strategischen Höhenvorteilen.

Neue Multiplayer-Modi

Scharfschütze – Jeder Operator erhält eine zufällige Waffe, die alle 45 Sekunden wechselt. Durch Killstreaks werden verschiedene Boni freigeschaltet.

– Jeder Operator erhält eine zufällige Waffe, die alle 45 Sekunden wechselt. Durch Killstreaks werden verschiedene Boni freigeschaltet. Abriss – Ein Angriff/Verteidigungs-Modus mit zwei Bombenplätzen. Respawns sind aktiv, und nach der ersten Detonation gibt es einen Zeitbonus.

Neue Waffen

Kilo 141 (Sturmgewehr) – Bekannt aus Warzone, bietet es kontrollierbaren Rückstoß und konstante Feuerrate.

– Bekannt aus Warzone, bietet es kontrollierbaren Rückstoß und konstante Feuerrate. CR-56 AMAX (Sturmgewehr) – Tödlich auf mittlere Distanz mit hoher Schadenskraft und schneller Nachladezeit.

– Tödlich auf mittlere Distanz mit hoher Schadenskraft und schneller Nachladezeit. HDR (Scharfschützengewehr) – Extrem hohe Reichweite und Durchschlagskraft, ideal für Verdansk-Karten.

– Extrem hohe Reichweite und Durchschlagskraft, ideal für Verdansk-Karten. Kali Sticks (Nahkampf) – Blitzschnelle Nahkampfangriffe mit hoher Angriffsgeschwindigkeit.

– Blitzschnelle Nahkampfangriffe mit hoher Angriffsgeschwindigkeit. Nagelpistole (Spezialwaffe) – Effektiv auf kurze Distanzen, mit niedriger Mündungsgeschwindigkeit.

Call of Duty: Black Ops 6 Season 3 Highlights

Neue Zombies-Inhalte

Neue Karte: Shattered Veil – Die Crew trifft sich mit SAM in einem alten Herrenhaus, um die Geheimnisse des Sentinel-Artefakts zu lüften.

– Die Crew trifft sich mit SAM in einem alten Herrenhaus, um die Geheimnisse des Sentinel-Artefakts zu lüften. Neuer Gegner: Elder Disciple – Ein fliegender Gegner, der Zombies verstärkt und weitere Untote beschwört.

Neue Wunderwaffen

Ray Gun Mark II (+ 3 Varianten) – Verschiedene Munitionsarten für unterschiedliche Kampfszenarien.

– Verschiedene Munitionsarten für unterschiedliche Kampfszenarien. Wunderwaffe DG-2 – Elektroschocks, die ganze Zombiehorden ausschalten.

Neue Perk-A-Cola: Double Tap – Erhöhte Feuerrate und zusätzlicher Schaden.

Weitere Änderungen

Neue Operatoren: R0-Z3, Jason Hudson, Mace

R0-Z3, Jason Hudson, Mace Neue Scorestreaks: Todesmaschine

Todesmaschine Neue Tarnungen: Camo Hub zur besseren Übersicht und Freischaltung neuer Skins

Darüber hinaus lässt sich in der neuen Season das Crossplay auf Konsolen abschalten, womit vor allem die PC-Cheater ausgeschlossen werden können. In Warzone kehrt außerdem die populäre Karte Verdansk zurück. Die vollständigen Patch Notes lassen sich unter diesem Link nachlesen.