Call of Duty: Black Ops 6 Season 4 – Zombies, Zerstörung und ein Hochhaus zum Verlieben

Call of Duty: Black Ops 6 dreht die Regler auf Anschlag, und Season 4 steht in den Startlöchern, bereit, euch mit explosivem Content zu bombardieren. Fünf neue Multiplayer-Karten, klassische und brandneue Modi, ikonische Rückkehrer wie Stitch und sogar ein kolossaler Wolkenkratzer mitten in Verdansk – das ist kein kleines Update, das ist ein Vollangriff auf eure Freizeit.

Im Multiplayer-Bereich warten gleich drei neue Schlachtfelder darauf, von euch verwüstet zu werden – darunter Shutdown und Fugitive, zwei intensive 6v6-Karten, sowie Blitz Strike, das schnelle Feuergefechte garantiert. Und wer den Controller wirklich durch die Gegend werfen will, darf sich zur Saisonmitte auf Eclipse und ein Remake des Fanlieblings Fringe freuen.

Modus-Fans kommen ebenfalls nicht zu kurz: Team Elimination bringt eine taktische Note ins klassische „Kill Confirmed“-Konzept, während One in the Chamber nostalgische Gefühle weckt – jede Kugel zählt. Wer lieber tanzt, statt zu schießen, darf sich im Party-Modus Party Ops austoben. Ja, richtig gelesen: Tanzen. In CoD.

Zombies, Wolkenkratzer und Weltuntergangsstimmung

Wer glaubt, dass Zombies längst tot seien – im übertragenen Sinne –, der wird hier eines Besseren belehrt. Grief kehrt zurück, und zwar nicht als Nebenattraktion, sondern als kerniger 4v4-Modus, bei dem ihr euch gegenseitig das Leben (und das Untoten-Dasein) schwer macht. Mit neuen GobbleGums, dem Shatter Blast Ammo Mod und dem übertrieben effektvollen Grim Reaper Support Launcher bekommt ihr genug Feuerkraft, um jeden Zombie zweimal zu töten.

Doch damit nicht genug: In Warzone schlägt das Herz der Season mit voller Wucht. Mit „The Overlook“ wächst Verdansk in die Höhe – vertikal, gefährlich, faszinierend. Kräne, horizontale Seilrutschen, ein Labyrinth aus Gängen und Höhenvorteilen: Diese Location ist ein Paradies für High-Ground-Fanatiker und Sniper-Götter.

Zwei neue Ranked-Modi sorgen zudem für doppelte Wettbewerbsspannung – sowohl in Verdansk als auch auf Rebirth Island. Mit dabei: das chaotische 52v52-Deathmatch Clash und der Modifikatoren-Wahnsinn in Havoc Royale. Kurz gesagt: Wenn ihr dachte, ihr kennt Warzone – vergesst es. Diese Saison wirft alles über den Haufen.

Events, Operator und ein bisschen Wahnsinn

Stitch ist zurück – befreit aus dem Gefängnis, rachsüchtig und stilvoll. An seiner Seite: der düstere BlackCell-Operator Omen und Eve Macarro, bekannt aus „Ballerina“, mit einem ganz eigenen, tödlichen Flair. Dazu bringt der Battle Pass wieder kosmetischen Overkill: neue Waffenbaupläne, Finisher, Skins, Emotes und natürlich zwei brandneue Knarren – die LC10 SMG und das FFAR 1 Sturmgewehr.

Wer noch Energie übrig hat, darf sich auf gleich mehrere Events freuen. Rivals, Ballerina und weitere Überraschungen zur Saisonmitte versprechen Belohnungen, Chaos und eine Prise Popkultur. Außerdem ist mit Major IV auch im E-Sport-Bereich Hochspannung garantiert – inklusive Ingame-Rewards fürs Zuschauen.

Call of Duty: Black Ops 6 Season 4 ist ein wildes, überladenes, unvernünftiges Spektakel – genau das, was man braucht, wenn man genug von Realismus hat. Ob Zombies, Hightech-Waffen oder tanzende Soldaten: Diese Saison wird alles, nur nicht langweilig.