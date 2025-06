Call of Duty: Black Ops 7 – Activision plant die geheimste Marketingkampagne der Serie

Das Xbox Games Showcase im Juni 2025 hatte viele Highlights, doch eine Ankündigung sorgte besonders für hochgezogene Augenbrauen: Call of Duty: Black Ops 7. Nicht, weil sie so spektakulär war – im Gegenteil. Der kurze Trailer zeigte kaum mehr als das Jahr 2035, einen düsteren Tonfall und die Rückkehr von David Mason als Protagonisten. Alles andere blieb im Dunkeln.

Die späte Enthüllung – deutlich später als bei bisherigen Call of Duty-Teilen – ist laut Activision Teil eines bewussten Kurswechsels. Im Gespräch mit Variety sagte Marketingchef Tyler Bahl: „Unser Ziel war es, wirklich etwas Besonderes zu machen und uns auf einzigartige Weise zu präsentieren.“ Die Idee: möglichst wenig vorab zeigen, den Hype nicht künstlich aufblasen – und den Launch eher wie ein überraschendes Popkultur-Event inszenieren.

Das mag ungewohnt sein, könnte aber funktionieren – gerade in einer Branche, in der viele Enthüllungen Monate vor Release fast alles vorwegnehmen.

Was bisher bekannt ist

In Call of Duty: Black Ops 7 kehrt auch die Koop-Kampagne zurück. Nachdem diese in Call of Duty Black Ops 6 komplett gestrichen wurde, setzt Entwickler Treyarch nun wieder auf erzählerische Missionen, die sowohl im Alleingang als auch im Koop mit bis zu drei Mitspielenden spielbar sein sollen. Wie genau die Story aufgebaut ist, bleibt zwar unklar, aber angesichts der düsteren Zukunfts-Inszenierung und der Rückkehr von David Mason dürfte sie erneut auf konspirative Einsätze, moralisch graue Entscheidungen und globale Konflikte setzen.

Auch der Multiplayer soll wieder ein zentrales Standbein des Spiels sein. Laut ersten Infos erwarten uns neue Karten, die thematisch an die Welt im Jahr 2035 angepasst sind – also mit einem Mix aus modernen Kriegsschauplätzen und leicht futuristischen Elementen. Die Auswahl an Waffen folgt diesem Ansatz: Realitätsnah, aber mit technologischen Weiterentwicklungen, die nicht zu abgehoben wirken. Ob klassische Spielmodi wie Team-Deathmatch oder Domination erneut dabei sind, ist wahrscheinlich, aber bislang nicht offiziell bestätigt.

Zombies-Mode kehrt zurück

Nicht zuletzt kehrt der beliebte Zombies-Modus zurück – und zwar in seiner klassischen, rundenbasierten Form. Die neue Kampagne soll im „Herzen des Dunklen Äthers“ spielen und knüpft damit an das bestehende Zombie-Narrativ an, das seit mehreren Spielen ausgebaut wurde. Was das inhaltlich genau bedeutet, ist noch nicht bekannt, aber der Begriff deutet auf eine Fortsetzung der bisherigen übernatürlichen Geschichte hin – mit neuen Karten, Bossgegnern und Mechaniken, die Fans seit Jahren schätzen.

Call of Duty: Black Ops 7 verspricht zumindest inhaltlich eine Rückbesinnung auf klassische Stärken der Serie, kombiniert mit einem frischen Anstrich. Wie sich das am Ende spielt, bleibt vorerst Spekulation

Für Fans heißt es solange: abwarten. Oder hoffen, dass Leaks vorab mehr verraten, als Activision es derzeit will.