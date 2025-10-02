Call of Duty: Black Ops 7 – Beta als Chance für echte Änderungen

Die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 geht heute live, und Treyarch lädt Millionen Spieler ein, die sechs Kern-6v6-Karten zu testen. Das Studio will damit blinde Flecken im Spiel erkennen, bevor die Vollversion am 14. November erscheint.

Da Call of Duty: Black Ops 7 parallel zu Black Ops 6 entwickelt wurde, teilen die beiden Shooter viele Grundmechaniken. Wer schon Omnimovement und das Waffenhandling kennt, wird sich schnell in die Feinheiten des Kampfsystems von 2035 einarbeiten können. Doch jetzt gilt es, das Feedback der Community ernst zu nehmen.

Perks und Mechaniken: So reagiert Treyarch auf Feedback

„Wir freuen uns über jedes konstruktive Feedback – und konstruktiv ist wirklich das entscheidende Wort“, erklärt Miles Leslie, Associate Creative Director bei Treyarch. Er betont, dass die Erfahrungen mit Call of Duty: Black Ops 6 gezeigt hätten, wie sehr das Studio die Rückmeldungen der Community schätzt und darauf reagiert. Dennoch räumt er ein: Nicht alles lässt sich sofort umsetzen. „Manchmal sind die Änderungen komplex, wir wollen sie aber richtig machen. Feedback fließt ständig ein – von der Beta bis weit nach dem Launch.“

Ein aktuelles Beispiel: Perks wie taktischer Sprint, gezieltes Zielen beim Rutschen oder Wandspringen sind nun standardmäßig deaktiviert. Spieler müssen dafür den entsprechenden Perk wählen, was andere Optionen im Loadout einschränkt. „Wenn ihr taktischen Sprint wollt, nehmt den Perk ‚Taktischer Sprinter‘“, erläutert Design Director Matt Scronce. Kleinere Anpassungen wie diese sollen in der Beta getestet werden, bevor sie in der finalen Version landen.

Community im Fokus: Warum Rückmeldungen entscheidend sind

Lawrence Metten, Associate Director of Design, hebt hervor, dass schon kleine Optimierungen einen spürbaren Einfluss auf das Spielerlebnis haben. „Die Perk-Änderungen zeigen, wie wir Feedback aufnehmen und gezielt umsetzen“, sagt er. Treyarch plant, bis zum Launch kontinuierlich Rückmeldungen zu prüfen und das Spiel Schritt für Schritt zu verbessern.

Wer jetzt an der Beta teilnimmt, kann somit direkt Einfluss nehmen. Und für Treyarch ist klar: Je mehr konstruktive Kritik, desto besser kann Call of Duty: Black Ops 7 zum Start liefern, und das ist genau das Ziel, bevor die Shooter-Community am 14. November loslegt.