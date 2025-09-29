Call of Duty: Black Ops 7 – Beta Guide & Giveaway

Es ist wieder soweit: Call of Duty: Black Ops 7 öffnet seine Tore zur Beta, und wie jedes Jahr gibt es Fragen rund um Zugänge, Inhalte und die besten Spielmodi. Für viele Fans ist die Testphase mehr als nur ein Vorgeschmack, sie zeigt, wie ernst Activision das Feedback der Community nimmt.

Gleichzeitig steht Call of Duty: Black Ops 7 schon jetzt im Vergleich zu den letzten Teilen in der Kritik, da sich viele fragen: Bringt es wirklich genug Neues oder ist es nur ein Pflichtprogramm? Das lässt sich in Kürze herausfinden. On Top verteilen wir einige Beta-Keys für alle Plattformen. (Activision Account benötigt).

Die Beta läuft in zwei Phasen auf allen Plattformen:

Early Access : 2. – 5. Oktober 2025

: 2. – 5. Oktober 2025 Open Beta: 5. – 8. Oktober 2025

Frühzeitigen Zugang erhält, wer das Spiel vorbestellt oder über den regulären Game Pass (nicht Core) dabei ist. Digital-Vorbesteller brauchen keinen Code, wer physisch kauft, muss den Code manuell einlösen. Ab dem 5. Oktober kann dann jeder einsteigen, ganz ohne Einschränkungen. Preload-Infos folgen in Kürze, und ja, rechnet besser mit überlasteten Servern.

Inhalte der Beta

Die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 bietet eine solide Mischung aus Klassikern und Neuem:

Spielmodi: Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, Hardpoint, Kill Order und das frische „Overload“-Format, in dem Teams um ein spezielles Gerät kämpfen.

Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, Hardpoint, Kill Order und das frische „Overload“-Format, in dem Teams um ein spezielles Gerät kämpfen. Maps (6 von 16): Blackheart, Cortex, Exposure, Imprint, The Forge und Toshin.

(6 von 16): Blackheart, Cortex, Exposure, Imprint, The Forge und Toshin. Waffen (Auswahl): Von der M15 Mod 0 und Peacekeeper MK1 bis hin zur XR-3 Ion Sniper Rifle oder dem Flatline MK.II als Nahkampfoption. Damit lässt sich schon ein gutes Bild der Balance gewinnen, auch wenn zum Launch noch mehr dazukommt.

Warum sich die Beta lohnt

Für Veteranen ist die Beta die perfekte Gelegenheit, das neue Loadout-System unter die Lupe zu nehmen. Für Neulinge ist sie ein risikofreier Einstieg in die Reihe. Entscheidend wird sein, ob Call of Duty: Black Ops 7 sich von seinem Vorgänger absetzen kann oder ob Activision wieder auf Nummer sicher geht.

Und weil eine Beta ohne Community-Feeling nur halb so spannend ist, haben wir noch ein kleines Extra: Wir verlosen Zugänge zur Beta. Ganz unkompliziert: einfach die Kommentarfunktion sinnvoll nutzen, nur registrierte User, Auswahl erfolgt am Dienstag Abend per Zufall.

Ob man schon Vorbesteller ist oder nur neugierig reinschnuppern will, die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 dürfte zeigen, ob der Shooter dieses Jahr mehr zu bieten hat als nur Routine. Was denkt ihr: Reicht das gebotene Paket für frischen Wind oder wirkt es eher wie eine Pflichtübung?