Call of Duty: Black Ops 7 Beta startet – Zombies endlich verfügbar

Die Call of Duty: Black Ops 7 Beta ist live. Treyarch öffnet ab heute den Early Access für Spieler auf allen Plattformen und bietet erstmals einen Blick auf das neue Zombies-Erlebnis. Wer schon immer einmal Vandorn Farm Survival ausprobieren wollte, kann das jetzt tun, allerdings nur für kurze Zeit.

Zombies für Anfänger und Veteranen

Erstmals in einer CoD-Beta ist der Zombies-Modus spielbar. Auf der Survival-Karte Vandorn Farm können Spieler mit allen Perks und Waffen üben, um möglichst hohe Runden zu überleben. Treyarch hat zudem einen Zombies Training Course integriert, damit auch Neulinge nicht gleich von der Untoten-Horde überrannt werden. Ein Round Cap gibt es nicht, und Solo-Spieler können via Save & Quit ihren Fortschritt sichern – praktisch für alle, die es auf unrealistische Highscores abgesehen haben.

Der Modus ist zeitlich limitiert: Freitag, 3. Oktober, bis Dienstag, 7. Oktober, jeweils zwei Tage während Early Access und zwei Tage während Open Beta. Kein Wunder, dass Treyarch die ersten 24 Stunden auf Stabilität setzt, bevor die Untoten losgelassen werden.

Multiplayer und Progression

Neben Zombies umfasst die Beta klassische Multiplayer-Inhalte: Drei Maps (Cortex, Exposure, The Forge) und mehrere Modi wie Team Deathmatch, Domination, Hardpoint und Kill Confirmed. Für Neueinsteiger gibt es zudem einen Trainingskurs, um Bewegung, Waffenhandling und Scorestreaks zu testen.

Die Progression von Level 1 bis 20 belohnt Spieler mit neuen Waffen, Perks, Scorestreaks und Zombies-Items. Highlights sind unter anderem der M15 Mod 0, Ryden 45K, Gravemaker-Scorestreak, VTOL Warship und verschiedene neue GobbleGums. Beta-spezifische Rewards wie Emotes, Sticker und Operator-Skins sind ebenfalls enthalten.

Bekannte Bugs und Live-Feedback

Wie üblich bei Early Access warnt Treyarch vor einigen Bugs:

Overclocks werden in der Beta ungleichmäßig freigeschaltet.

Manchmal bleibt der Gravemaker-Scorestreak über den Timer hinaus aktiv.

Ein Party-Bug verhindert aktuell, dass Nicht-Hosts bei Zwei-Spieler-Gruppen die Lobby verlassen.

Diverse Anzeige- oder Frontend-Fehler können auftreten.

Alle Bugs werden auf dem Call of Duty: Black Ops 7 Trello Board dokumentiert, und Updates sollen im Verlauf der Beta live ausgerollt werden.

Dass Zombies in einer Beta getestet wird, ist ein Novum für CoD und ein klares Signal: Treyarch will nicht nur Server und Progression checken, sondern auch die Community frühzeitig einbinden. Für Spieler bedeutet das: Ein exklusiver Blick auf neue Mechaniken, bevor das finale Spiel am 14. November erscheint. Für die Branche ist es ein weiteres Beispiel, wie große Shooter auf Beta-Phasen setzen, um Daten und Feedback direkt zu verarbeiten – klassische Softlaunch-Strategie, ohne dass Marketing-Buzz zu viel verrät.

Die Call of Duty: Black Ops 7 Beta läuft bis 8. Oktober, danach wird das Feedback ausgewertet, Anpassungen vorgenommen und die finale Version auf den Launch vorbereitet. Wer noch nicht eingestiegen ist, kann ab Sonntag ohne Zugangscode in die Open Beta springen. Zombies-Fans sollten jedoch genau die Early Access-Tage im Auge behalten, sonst geht der Survival-Spaß flöten.