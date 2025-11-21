Call of Duty: Black Ops 7 – Das neue Zombies-Intro führt die Dark-Aether-Story in unheimliche Weiten

Das Intro zu Astra Malorum in Call of Duty: Black Ops 7 öffnet die nächste Tür in der Dark-Aether-Saga, und sie führt weit hinaus ins All. Die Zombies-Crew erwacht in einem Observatorium, das auf einem gigantischen, schädelförmigen Asteroiden thront.

Die Atmosphäre wirkt weniger wie ein Zufluchtsort, sondern eher wie eine Warnung, die niemand hören soll. Für Spieler bedeutet das: Season 01 könnte deutlich kosmischer, aber auch deutlich unberechenbarer werden.

Warum wirkt dieser Ort, trotz seiner Weite, wie eine Falle? Und welche Rolle spielt er wirklich in der Geschichte?

Ab heute ist außerdem der Endgame-Inhalt verfügbar, ohne die Kampagne vorher abschließen zu müssen.