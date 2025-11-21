Video

Call of Duty: Black Ops 7 – Das neue Zombies-Intro führt die Dark-Aether-Story in unheimliche Weiten

Astra Malorum erweitert in Call of Duty: Black Ops 7 die Dark-Aether-Story. Die Crew landet auf einem Schädel-Asteroiden – und das wirft große Fragen auf.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Keine Kommentare

Das Intro zu Astra Malorum in Call of Duty: Black Ops 7 öffnet die nächste Tür in der Dark-Aether-Saga, und sie führt weit hinaus ins All. Die Zombies-Crew erwacht in einem Observatorium, das auf einem gigantischen, schädelförmigen Asteroiden thront.

Die Atmosphäre wirkt weniger wie ein Zufluchtsort, sondern eher wie eine Warnung, die niemand hören soll. Für Spieler bedeutet das: Season 01 könnte deutlich kosmischer, aber auch deutlich unberechenbarer werden.
Warum wirkt dieser Ort, trotz seiner Weite, wie eine Falle? Und welche Rolle spielt er wirklich in der Geschichte?

Ab heute ist außerdem der Endgame-Inhalt verfügbar, ohne die Kampagne vorher abschließen zu müssen.

TAGGED:
Share This Article
Previous Article half life 3 Half-Life 3: Wann kommt Valve endlich mit einer Ankündigung um die Ecke?
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x