Call of Duty: Black Ops 7 ein Vorbote auf massives Modern Warfare 4 Engine-Upgrade

Am 14. November 2025 erscheint Call of Duty: Black Ops 7, ungewöhnlich früh nach dem direkten Vorgänger. Ein Leak des bekannten Insiders TheGhostOfHope legt nun nahe, dass Treyarch und Raven Software die Seasons 1 bis 4 mit mehr Content vollstopfen als gewohnt. Danach soll es jedoch ruhiger werden. Warum? Weil Activision die Aufmerksamkeit auf das kommende Call of Duty: Modern Warfare 4 lenken will, und das bringt eine technische Zäsur.

Engine-Wechsel wie von UE4 zu UE5

Das Spannendste an den Leaks: Call of Duty: Modern Warfare 4 soll auf einer deutlich überarbeiteten Engine laufen, die mit früheren Inhalten nicht mehr kompatibel wäre. Laut Quelle ist der Sprung vergleichbar mit dem Wechsel von Unreal Engine 4 zu 5. Für Entwickler bedeutet das neue Assets, Maps oder Animationen aus Call of Duty: Black Ops 7 müssten komplett neu gebaut werden. Alle vorhandenen Inhalte werden als Konsequenz direkt ins aktuelle Spiel gepumpt, statt auf spätere Projekte verschoben zu werden.

Für Spieler klingt das zunächst positiv – mehr Waffen, mehr Karten, mehr Modi in den ersten Monaten. Gleichzeitig deutet es auf einen klaren Schnitt hin, was 2026 mit Modern Warfare 4 kommt, wird technisch ein anderes Kaliber sein.

Abschied von Last-Gen

Ein weiterer Punkt aus dem Leak besagt, dass mit Modern Warfare 4 endgültig die Unterstützung für Xbox One und PlayStation 4 endet. Später, aber endlich. Damit wird die Serie vollständig auf die aktuelle Hardware-Generation und den PC ausgerichtet. Für die Community bedeutet das weniger Kompromisse bei Grafik und Features, aber auch das Ende einer Ära für Spieler, die noch auf älteren Konsolen unterwegs sind.

Call of Duty: Back Ops 7 liefert Content im Überfluss, um die Community bei Laune zu halten. Danach öffnet Activision den Vorhang für den eigentlichen „Next-Gen-Reboot“ – Modern Warfare 4 mit neuer Engine und ohne Ballast der alten Konsolen. Dass man dafür sogar die übliche CoD-Rotation über Bord wirft, zeigt: Die Prioritäten liegen klar beim technischen Neustart.

Black Ops 7 könnte als „Übergangs-CoD“ in die Geschichte eingehen, vollgepackt mit Inhalten, aber im Schatten des größeren Umbruchs. Denn das eigentliche Highlight wartet 2026, wenn Call of Duty: Modern Warfare 4 mit einer neuen Engine die Serie neu ausrichten soll.