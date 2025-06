Call of Duty: Black Ops 7 offiziell angekündigt – Psychospielchen im Jahr 2035

Microsoft und Activision haben „Call of Duty: Black Ops 7“ mit einem ersten Teaser enthüllt, mit dem Activision zu einer seiner wichtigsten Storylines zurückkehrt. Der neue Teil spielt im Jahr 2035 und knüpft direkt an die Ereignisse von „Call of Duty: Black Ops 2“ und „Call of Duty: Black Ops 6“ an. Die Welt steht am Abgrund – nicht durch klassische Kriegsführung, sondern durch gezielte Manipulation und psychologische Kontrolle. Angeführt von David Mason, stellt sich das Black Ops-Team einem Feind, der Angst als Waffe einsetzt.

Rückkehr der Mason-Dynastie

Die Mason-Familie gehört zu den Konstanten im Black Ops-Universum. Dass David Mason jetzt wieder im Zentrum steht, ist mehr als nur Fan-Service. Die Serie versucht erkennbar, erzählerische Fäden aus früheren Teilen wieder aufzugreifen. Ob dies mit Tiefgang oder nur als nostalgische Note geschieht, bleibt abzuwarten. Bislang gibt es keine handfesten Gameplay-Szenen, nur erste Infos aus offiziellen Teasern.

Interessant ist der Fokus auf psychologische Kriegsführung. Laut Activision spielt der neue Gegenspieler mit der Wahrnehmung seiner Opfer und setzt weniger auf rohe Gewalt. Wie sich das in der Spielmechanik niederschlägt, ist aktuell noch offen. Denkbar wäre eine stärkere Betonung von Entscheidungen, Infiltration und moralischen Dilemmata. Gesichert ist das jedoch nicht – konkrete Details zur Kampagne, etwa Spielzeit oder Missionsstruktur, stehen noch aus.

Das Setting liegt im Jahr 2035, David Mason ist zurück, und der Gegner nutzt gezielt Angst als Mittel. Unklar ist hingegen, welche Rolle frühere Charaktere spielen oder ob es erneut mehrere Zeitlinien gibt. Auch Multiplayer- und Zombie-Modi wurden noch nicht offiziell gezeigt.

„Call of Duty: Black Ops 7“ soll voraussichtlich im Herbst 2025 erscheinen – mutmaßlich wie üblich auf allen gängigen Plattformen.

Was haltet ihr vom Fokus auf psychologische Kriegsführung? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.