Call of Duty: Black Ops 7 – Keine Jetpacks, aber Bewegung bleibt ein Thema

Nach Wochen teils wilder Spekulationen hat Activision nun im offiziellen Call of Duty-Podcast klargestellt: Call of Duty: Black Ops 7 wird keine Jetpacks enthalten. Trotz früherer Hinweise in Spieldateien und Diskussionen rund um eine „neue Art der Fortbewegung“ bleibt Treyarch bei einem bodenständigeren Ansatz.

Die Entwickler sprachen stattdessen von einer „Evolution der Omni-Bewegung“. Was das genau bedeutet, bleibt zwar vage, aber klar ist: Jetpacks wie in Call of Duty: Black Ops 3 (zu dessen zeitlicher Handlung das neue Spiel rund 30 Jahre in der Vergangenheit spielt) passen nicht in das Setting von Call of Duty: Black Ops 7.

Wallrunning als Kompromiss?

Erst kürzlich hatten Dataminer Hinweise auf Wallrunning-Mechaniken im Code entdeckt. Spieler fanden sogar Möglichkeiten, die Funktion in Call of Dity: Black Ops 6 zu aktivieren, was zu einigen viralen Clips führte.

Ob dieses Feature Teil der „Omni-Bewegung“ sein wird, bleibt offen. Im Podcast klang es zumindest so, als könne eine leichtere oder situativ gebundene Variante davon in Call of Duty: Black Ops 7 auftauchen. Fest steht: Die Community ist gespalten. Während manche Spieler sich über dynamischere Bewegung freuen, befürchten andere eine Abkehr von der traditionellen Infanterie-Formel, die Call of Duty zuletzt wieder stärker betont hatte.

„Das ist erst der Anfang. Wir reden also über Movement, obwohl wir noch nicht viel vom Spiel gesehen haben. Es ist noch sehr früh, aber wir wissen, dass die Leute gespannt sind, und wir werden später im Sommer viele weitere Details bekannt geben.“

Wingsuits und Koop-Kampagne

Für Klarheit sorgte der Podcast auch beim Thema Wingsuit. Der entsprechende Clip aus dem Teaser stammt laut Treyarch aus der Koop-Kampagne, in der vier Spieler gemeinsam in die nun offiziell „Avalon“ genannte Map abspringen.

Ob Wingsuits auch im Multiplayer eine Rolle spielen werden, wurde nicht bestätigt – möglich ist es, aber vorerst reine Spekulation. Call of Duty: Black Ops 7 bleibt jetpackfrei – zumindest vorerst. Stattdessen geht Treyarch den Weg einer vorsichtigen Weiterentwicklung bestehender Systeme. Wallrunning bleibt möglich, Wingsuits wohl auf Kampagneninhalte begrenzt.