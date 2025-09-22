Call of Duty: Black Ops 7 Multiplayer enthüllt – 18 Maps zum Start, neue Modi und alte Klassiker

Der Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 7 ist offiziell enthüllt. Activision hat bestätigt, dass der Shooter zum Release am 14. November mit insgesamt 18 Maps an den Start geht, darunter eine Mischung aus brandneuen Arenen und Rückkehrern, die Serienfans sofort erkennen dürften.

18 Maps – kompakt oder groß angelegt

Zum Launch stehen 16 klassische 6v6-Karten sowie zwei größere 20v20-Schauplätze bereit. Treyarch betont, dass man erneut auf das bekannte Drei-Linien-Design setzt: kurze Wege, schnelles Tempo, klare Struktur. Bedeutet: Wer schnelle Gefechte sucht, wird in den kleineren Arenen fündig, während die großen Skirmish-Karten Platz für längere Distanzen und mehr Taktik bieten.

Gleich drei Karten stammen direkt aus Black Ops 2. Express, Hijacked und Raid feiern ihr Comeback, eine Entscheidung, die Fans mit einem ordentlichen Nostalgie-Bonus abholen dürfte. Dazu kommen komplett neue Umgebungen wie Blackheart, Cortex oder The Forge, die schon in der Beta ab dem 2. Oktober spielbar sind.

Neuer Modus: Overload

Neben den Karten gibt es auch frische Spielideen. Der Modus Overload setzt auf ein einzelnes Gerät, das Teams in feindliches Territorium tragen müssen, um Punkte zu machen. Klingt wie ein Mix aus Capture the Flag und Sabotage, und dürfte vor allem koordiniertes Teamplay belohnen.

Dazu kommen die üblichen Verdächtigen: neue Perks, überarbeitete Scorestreaks, Wildcards und ein Prestige-System, das sowohl alte Spieler bei der Stange hält als auch Neueinsteiger abholt. Mit dem Overclock-System und den Hybrid Combat Specialties will Treyarch außerdem mehr Tiefe in die Klassen bringen, ohne das Balancing zu zerstören.

Story-Rahmen und Ausblick

Auch wenn es im Multiplayer traditionell um schnelle Runden geht, darf man die Einbettung nicht vergessen: Black Ops 7 spielt im Jahr 2035, direkt nach den Ereignissen von Black Ops 2 und Black Ops 6. David Mason kehrt zurück, ebenso Schurke Raul Menendez.

Unterm Strich wirkt das Multiplayer-Paket von Black Ops 7 solide und durchdacht. Die Mischung aus neuen Arenen, Fan-Lieblingen und frischen Modi klingt nach einem vernünftigen Fundament für den Launch. Die große Frage wird sein, ob Treyarch genug Abwechslung und Langzeitmotivation liefert – oder ob sich das Ganze am Ende wie ein sicherer, aber vorhersehbarer Schritt anfühlt.

Was Zombies angeht, bleibt Activision noch bedeckt. Mehr dazu, und weitere Multiplayer-Details – soll es am 30. September bei „Call of Duty Next“ geben.