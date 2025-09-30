Call of Duty: Black Ops 7 – Multiplayer-Reveal zeigt Tempo, Maps und Nuketown

Am 14. November erscheint Call of Duty: Black Ops 7, und wer ungeduldig ist, kann bereits vom 2. bis 5. Oktober in die Early-Access-Beta springen. Beim „Call of Duty Next“-Event zeigte Treyarch erstmals ausführliches Multiplayer-Material. Erwartungsgemäß schnell, erwartungsgemäß futuristisch, aber mit ein paar frischen Ideen, die auch Veteranen neugierig machen.

Geschwindigkeit und Movement im Fokus

Das Markenzeichen der Serie – Tempo – wird diesmal noch weiter nach oben geschraubt. Wand-Sprünge, Slides, schnelle Haltungswechsel: Alles wirkt deutlich flüssiger verzahnt. Besonders das Wand-Abfedern, das stark an Titanfall erinnert, dürfte für spektakuläre Szenen sorgen. Streamer demonstrierten bereits, wie sich dadurch ganz neue Winkel und Höhen für Angriffe ergeben.

Klar, Innovation sieht anders aus, aber zumindest fühlt sich das Ganze weniger nach Gimmick und mehr nach Kern-Feature an. Ob es die Balance sprengt oder das Spiel vertieft, entscheidet sich in der Beta.

18 Maps zum Start, sechs in der Beta

Call of Duty: Black Ops 7 bringt zum Launch 18 Karten: 16 für 6v6-Duelle, davon 13 komplett neu und drei Neuauflagen aus Call of Duty: Black Ops 6. Dazu kommen zwei 20v20-Schauplätze. Spieler der Beta dürfen sechs der kleineren Maps ausprobieren, alle nach dem bekannten Drei-Linien-Prinzip aufgebaut.

Klingt vorhersehbar? Ja. Aber gerade diese klassische Struktur ist vermutlich nötig, damit das neue Movement nicht im Chaos versinkt. Wer also nostalgisch an Black Ops 2 zurückdenkt, dürfte sich hier schnell zurechtfinden.

Auch beim Ausrüsten gibt es neue Möglichkeiten. „Overclocking“ erlaubt es, Gadgets oder Killstreaks um zusätzliche Effekte zu erweitern. Beispiel: Der Stim Shot, der nicht nur heilt, sondern wahlweise negative Effekte neutralisiert oder einen Speed-Schub verpasst.

Noch praktischer: Waffen-Builds lassen sich jetzt per Code teilen. Statt sich durch ellenlange Tutorials oder YouTube-Videos zu klicken, reicht ein Code, um die „Meta“ direkt zu übernehmen. Komfortabel, und gleichzeitig ein Fingerzeig, dass Treyarch verstanden hat, wie Spieler 2025 ihre Zeit managen.

Season-Pläne und Fanservice

Bereits zum Start plant Activision groß. Season 1 soll die „größte“ in der Geschichte der Black-Ops-Reihe werden – sieben zusätzliche Maps inklusive, sechs davon für 6v6. Ranked Play folgt dann mit Season 2.

Und natürlich fehlt der Nostalgie-Knopf nicht: Nuketown kehrt zurück. Diesmal optisch irgendwo zwischen Fallout-Ästhetik und Atom-Testgelände, aber im Kern das, was es immer war: ein kleines Chaos-Labor für schnelle Runden und hohe K/D-Schwankungen.

Wer schnelle, kompetitive Matches liebt, bekommt hier ein Paket, das auf bewährten Zutaten basiert und nur punktuell Neues einstreut. Für die Branche zeigt sich einmal mehr, dass Activision kein Risiko eingeht – Evolution statt Revolution, mit Fokus auf Kontinuität und Service.

Die Beta wird zeigen, ob die neuen Bewegungsoptionen wirklich ein Gewinn sind oder bloß für Frustmomente sorgen. Klar ist aber schon jetzt: Call of Duty: Black Ops 7 tritt als direkter Nachfolger von Black Ops 2 auf, und genau dieses Versprechen könnte reichen, um die Fans bei der Stange zu halten. Einige kostenlose Beta-Codes verlosen wir hier.