Call of Duty: Black Ops 7 – Neue Details zum Zombie-Modus enthüllt

Call of Duty: Black Ops 7 bereitet Zombies-Fans auf ein komplexeres und taktischeres Spielerlebnis vor. Nach der Beta gibt Entwickler Treyarch Einblicke in Anpassungen, neue Features und Herausforderungen, die ab dem Launch auf euch warten.

Black Ops 7 Beta-Feedback und Änderungen

Die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 hat vor allem beim Testen von High-Round-Strategien wertvolle Daten geliefert. Waffen, die ab Runde 30 zu schwach wirkten, werden durch ein gezieltes Tuning verbessert. Spieler haben ab Tag eins Zugriff auf alle zuvor freigeschalteten Augments aus BO6, was die Ressourcenverwaltung erleichtert. Auch der beliebte Sawblade-Trap wurde angepasst: Preis leicht erhöht und Anziehungskraft reduziert, um die Balance zu wahren.

SMGs erhalten nun einen Nahkampfschaden-Bonus, während der Shock Baton an das neue System von Heavy- und Critical-Attacks angepasst wird. Kleine Änderungen an weiteren Waffen werden Spieler ab Launch direkt bemerken.

Ein einzigartiges Zombies-HUD kommt außerdem direkt zum Start. Treyarch betont, dass es zum Zeitpunkt von COD Next noch nicht präsentationsreif war, aber Fans dürfen sich auf ein individuell gestaltetes Interface freuen.

In Sachen Gegner werden nicht alle Spezial-Feinde aus Call of Duty: Black Ops 6 übernommen. Parasite, Verman oder Amalgam fehlen ebenso wie Mangler. Eine neue Zwischenschicht an Gegnern, der „Doppelgast“, erscheint ab Runde 40 auf bestimmten Survival-Maps, um Abwechslung ins Spiel zu bringen.

Cursed – Harte Kost für Veteranen

Der neue Modus „Cursed“ setzt auf Entdeckung und steigende Schwierigkeitsgrade. Spieler starten mit einer Pistole, ohne Mini-Map, kämpfen mit höherem Munitionspreis und suchen nach Relikten, die das Gameplay individuell erschweren. Goldene Rüstung wird dabei zu einem zentralen Element, besonders bei höheren Schwierigkeitsgraden. Cursed wird automatisch für alle freigeschaltet, sobald die Hauptquest in Ashes of the Damned abgeschlossen wurde.

Legacy-Waffen wie Olympia oder PPSH41 könnten ihren Weg zurückfinden, konkrete Zusagen gibt es aber nicht. Auch ein Super-Easter-Egg ist in Planung, Details bleiben vorerst geheim.

Das bedeutet das für Spieler und Branche

Die Anpassungen zeigen, dass Treyarch auf die Community hört und den Zombie-Modus strategischer gestalten möchte. Die Betonung auf Ressourcenmanagement, High-Round-Tuning und entdeckungsbasierte Modi könnte langfristig die Langlebigkeit und Bindung der Spieler erhöhen. Für die Branche signalisiert dies einen Trend zu tiefer strukturierten Koop-Erfahrungen statt reiner Action-Schlachten.

Weitere Informationen, insbesondere zu kommenden Seasons und zusätzlichen Waffenänderungen, werden in den Wochen vor dem Launch folgen. Zombies-Fans dürfen gespannt sein: Call of Duty: Black Ops 7 will nicht nur unterhalten, sondern auch fordern.