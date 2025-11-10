Call of Duty: Black Ops 7 – Neues Endgame-Feature öffnet die Kampagne für Open-World-Fans

Activision hat heute einen neuen Spielmodus für Call of Duty: Black Ops 7 angekündigt, und der dürfte viele überraschen. Der Endgame-Modus schaltet sich nach Abschluss der elf Hauptmissionen frei und verlagert das bekannte Shooter-Gameplay in eine offene Spielwelt. Ein Schritt, der die Kampagne nahtlos mit dem Multiplayer verknüpfen soll, und vielleicht zeigt, wohin sich die Serie künftig bewegt.

Ein Open-World-Modus nach der Kampagne

Spieler, die die Story rund um die Mason-Familie beenden, werden mit dem Zugang zur Insel Avalon belohnt, einem weitläufigen Schauplatz, in dem bis zu 32 Spieler gleichzeitig aktiv sind. Der Modus ist in vier Zonen unterteilt, jede mit eigenen Level-Empfehlungen und Aufgaben. Dabei können Teams aus bis zu vier Operator gemeinsam Missionen annehmen, Ressourcen sammeln und ihre Ausrüstung individuell anpassen.

Der Fortschritt im Endgame fließt direkt in das allgemeine Spielerprofil ein. XP, Waffen und Operator-Level werden also plattformübergreifend zwischen Kampagne, Multiplayer und Zombies synchronisiert. Activision spricht hier von einem „vereinten Fortschrittssystem“, das für ein konsistenteres Erlebnis sorgen soll, ein Gedanke, den man bereits von Destiny oder The Division kennt, aber in Call of Duty bisher nicht konsequent umgesetzt wurde.

For the first time ever, Campaign concludes with Endgame, an entirely new and shared experience where the narrative continues to unfold for you and your friends in #BlackOps7. Get the intel in our new Dev Talk:



32-player PvE epilogue to Campaign

Discover intel throughout… pic.twitter.com/IQwJjsRT4h — Treyarch (@Treyarch) November 10, 2025

Ein zweiter Versuch mit der offenen Welt

Ganz neu ist die Idee allerdings nicht. Schon Modern Warfare 3 (2023) experimentierte mit offenen Missionen, jedoch mit durchwachsenem Ergebnis. Viele Spieler empfanden die Struktur als unausgegoren und wenig motivierend. Dass Call of Duty: Black Ops 7 dieses Konzept nun in einen separaten Modus auslagert, wirkt daher wie ein zweiter Anlauf, dieses Mal klar abgegrenzt und belohnend für Story-Spieler.

Inhaltlich soll Endgame zudem die Geschichte nach dem Abspann fortführen. Ob das erzählerisch relevant oder eher kosmetisch ausfällt, bleibt abzuwarten. Der Modus könnte aber dafür sorgen, dass sich mehr Spieler tatsächlich durch die Kampagne arbeiten, ein Bereich, den viele in der Reihe zuletzt eher übersprungen haben.

Mit Call of Duty: Black Ops 7 setzt Activision offenbar auf eine klare Struktur: Kampagne, Multiplayer, Zombies – und nun ein Modus, der all das verknüpft. Das spricht für den Versuch, Spieler länger im Ökosystem zu halten und die Grenzen zwischen Single- und Multiplayer endgültig einzureißen.

Ob das funktioniert, hängt wie so oft von der Umsetzung ab. Wenn das Endgame mehr bietet als nur wiederholbare Einsätze und Loot, könnte Call of Duty: Black Ops 7 tatsächlich ein neues Kapitel für die Serie einläuten. Wenn nicht, bleibt es ein weiteres Buzzword im Call of Duty-Marketing.

Mit dem Release am 14. November 2025 wird Call of Duty: Black Ops 7 zeigen müssen, ob sich „Open World“ und „Call of Duty“ wirklich vertragen.