Video

Call of Duty: Black Ops 7 – Nuketown 2025 kommt in neuer Fallout-Ästhetik zurück

Nuketown 2025 kehrt in Call of Duty: Black Ops 7 zurück – kleiner, chaotischer, ikonischer. Was die Neuinterpretation für Tempo, Taktik und Nostalgie bedeutet.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare

Der neue Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 zeigt sofort, worauf Fans gewartet haben: Nuketown ist wieder da, nur diesmal mit einem deutlichen Einschlag von Retro-Futurismus und Atomtest-Vibes. Das Setting wirkt abgenutzter, feindseliger und näher an alten Testarealen als an der farbenfrohen Version vergangener Jahre.

Spielerisch bleibt es aber das, was die Map immer definiert hat: ein komprimiertes Chaosfeld, in dem Reaktionszeit und Mut wichtiger sind als jede komplexe Strategie. Wer schnelle Matches liebt oder seine Waffenprogression ankurbeln will, bekommt hier erneut einen perfekten Spielplatz.

Entscheidend wird sein, wie Treyarch die Balance zwischen Nostalgie und Modernisierung trifft – brauchen wir wirklich eine härtere, dreckigere Variante von Nuketown oder reicht der Mythos allein? Das erfahren wir zum Launch am morgigen Donnerstag.

TAGGED:
Share This Article
Previous Article Jurassic Park Survival T Rex Jurassic Park: Survival – Dr. Maya Joshi sendet endlich ein neues Lebenszeichen
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x