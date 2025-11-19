Call of Duty: Black Ops 7 – Nuketown 2025 kommt in neuer Fallout-Ästhetik zurück

Der neue Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 zeigt sofort, worauf Fans gewartet haben: Nuketown ist wieder da, nur diesmal mit einem deutlichen Einschlag von Retro-Futurismus und Atomtest-Vibes. Das Setting wirkt abgenutzter, feindseliger und näher an alten Testarealen als an der farbenfrohen Version vergangener Jahre.

Spielerisch bleibt es aber das, was die Map immer definiert hat: ein komprimiertes Chaosfeld, in dem Reaktionszeit und Mut wichtiger sind als jede komplexe Strategie. Wer schnelle Matches liebt oder seine Waffenprogression ankurbeln will, bekommt hier erneut einen perfekten Spielplatz.

Entscheidend wird sein, wie Treyarch die Balance zwischen Nostalgie und Modernisierung trifft – brauchen wir wirklich eine härtere, dreckigere Variante von Nuketown oder reicht der Mythos allein? Das erfahren wir zum Launch am morgigen Donnerstag.