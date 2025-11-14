Call of Duty: Black Ops 7 – Review-Check: Ein starkes Comeback mit alten Schwächen

Call of Duty ist so berechenbar wie der nächste Jahreszeitenwechsel, und trotzdem schauen wir jedes Jahr wieder hin. Dieses Mal lohnt es sich sogar. Die ersten internationalen Tests zu Call of Duty: Black Ops 7 sind da, und sie zeichnen ein bemerkenswert klares Bild: Treyarch liefert das stärkste CoD seit Jahren, aber auch eines, das unter bekannten Altlasten leidet.

Was überzeugt in Call of Duty: Black Ops 7?

Der Metascore liegt aktuell bei 84 auf PC, ein Wert, der zeigt: Das Ding funktioniert. Umfassendere PS5-Reviews folgen erst noch. Besonders gelobt wird das Gesamtpaket, das größer und runder ausfällt als bei allen Teilen der letzten Jahre.

GamingTrend (100) nennt Black Ops 7 „das bislang ambitionierteste Call of Duty“ und feiert die Kombination aus Zombies, Multiplayer, Endgame und Kampagne. Laut Test wirkt alles, als wäre es aus einem Guss entwickelt worden – ein Satz, den man über CoD selten hört.

Hardcore Gamer (90) hebt die Rückkehr zu weniger umstrittenen Systemen hervor. Matchmaking, Movement, Progression – vieles wurde entschlackt oder zurückgedreht. Ergebnis: Ein Multiplayer, der wieder mehr Können statt Slidemeta belohnt.

Carole Quintaine (85) lobt die „horrorangehauchte" Kampagne, die neue Endgame-Struktur und ein Multiplayer, der 2025er-Spieltempo mit klassischer Black Ops-DNA verbindet.

Multiplayer.it (85) nennt Black Ops 7 ein „Content-Monster", das vor allem Koop-Fans abholt – mit einem Zombies-Modus, der zu den besten seit Jahren gehört.

Kurz gesagt: Umfang top, Technik stabil, Multiplayer lebendig, und Zombies ist wieder ein echtes Brett.

Wo Call of Duty: Black Ops 7 enttäuscht

CoD bleibt CoD. Und genau da beginnt das Problem.

GIGA (84) bringt es diplomatisch auf den Punkt: Kampagne solide, aber deutlich weniger inspiriert als Cold War.

IGN Italia (80) sieht einen „massiven, aber erzählerisch schwachen" Teil.

CGMagazine (70) geht einen Schritt weiter: Die Kampagne sei „zu albern, zu repetitiv", während Multiplayer und Zombies klar die eigentlich relevanten Modi bleiben.

Das größte Kritikfeld ist die Kampagne, die fahrig erzählt wirkt, überinszeniert und nicht so politisch pointiert wie frühere Black Ops-Teile ist. Wer hier ein erzählerisches Schwergewicht erwartet hat, schaut in die Röhre.

Auch das Endgame wird zwar fast überall gelobt, klingt aber gleichzeitig nach einer Aktivität, die sich ab einem gewissen Punkt wiederholt, ein bekanntes Live-Service-Problem.

Pluspunkte:

Riesiger Umfang, alles wirkt besser verzahnt

Multiplayer mit starkem Map-Lineup und weniger „Gimmick-Movement“

Zombies-Modus in Bestform

Endgame als spannendes Langzeit-Feature

Technisch stabile, moderne Umsetzung

Minuspunkte:

Kampagne bleibt klar hinter den Erwartungen

Endgame wiederholt sich spürbar

Keine echte spielerische Revolution

Manche Systeme wirken zurückgerudert statt weitergedacht

Ein richtig gutes Call of Duty, trotz CoD-Problemen

Call of Duty: Black Ops 7 ist kein Neustart, kein mutiger Sprung, kein weirder Experimentierkasten. Treyarch hat stattdessen aufgeräumt, neu sortiert und den Fokus zurück aufs Spielerische gelegt. Und genau das tut der Serie gut.

Die Kampagne ist weiterhin das schwächste Glied der Kette, aber Multiplayer, Zombies und Endgame tragen das Spiel problemlos über die Ziellinie. Für Fans wird das hier wahrscheinlich das rundeste Call of Duty seit Jahren. Für Kritiker bleibt es ein CoD, nur eben ein ungewöhnlich gutes.