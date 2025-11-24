Call of Duty: Black Ops 7 Season 01: 6 Maps, Mule Kick & der kolossale Content-Drop

Der Startschuss für die größte Season 01 in der Call of Duty-Geschichte fällt am 4. Dezember. Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone integrieren sich mit einem kolossalen Content-Drop, der das gesamte Gameplay umkrempelt, von der Story-Endgame-Erweiterung über sechs neue Multiplayer-Maps bis zur neuen Warzone-Resurgence-Karte Haven’s Hollow. Hier ist die essenzielle Intel, die ihr wirklich braucht.

Multiplayer und Co-op: Die Jagd nach Mason eskaliert

Die Story rund um den Antagonisten Alden Dorne und seine Jagd auf David Mason in der Kampagnen-Erweiterung ist jetzt für alle Spieler sofort zugänglich. Mit Season 01 erhält die riesige Avalon-Map gleich vier neue World Events, allen voran der Bosskampf gegen den Zombie-inspirierten Roboter Colossus of Avalon (CR: 45 empfohlen).

Das ist der obligatorische PvE-Spektakel-Füller, der in keinem modernen Call of Duty fehlen darf. Spieler können hier acht neue Exotic Skills freischalten, wie den Mega Punch oder die Selbst-Wiederbelebung Resurrection, was die Grind-Spirale neu befeuert.

Im klassischen Multiplayer liefert Treyarch ein ungewöhnlich großzügiges Map-Paket:

Drei brandneue 6v6-Maps zum Start : Utopia, Fate und Odysseus. Besonders das dreispurige, fliegende Himmelsgebilde Fate im Menendez-Albtraum-Setting klingt nach einer willkommenen Abwechslung.

: Utopia, Fate und Odysseus. Besonders das dreispurige, fliegende Himmelsgebilde Fate im Menendez-Albtraum-Setting klingt nach einer willkommenen Abwechslung. Zwei Remaster (Standoff und Meltdown) sowie das Hijacked-Weihnachts-Variant Sleighjacked (In-Season).

(Standoff und Meltdown) sowie das Hijacked-Weihnachts-Variant Sleighjacked (In-Season). Party-Modi-Overload: Mit Prop Hunt, Sticks & Stones, Gun Game und Co. kommen alle Fan-Lieblinge der Black Ops-Reihe zurück, garniert mit dem neuen Gebietseroberungs-Modus Takeover zur Mid-Season. Das ist die versprochene „Black Ops-DNA“.

Das Loadout bekommt einen neuen Lethal Scorestreak, die Deadeye Drone (575 Score), und zur Mid-Season kehren ein Dutzend vertrauter Loadout-Items aus Black Ops 6 zurück. Recycelt, aber nützlich.

Zombies: Saturn-Observatorium und Mule Kick

Das Zombies-Universum wird um die neue, rundenbasierte Map Astra Malorum erweitert. Die Handlung verschlägt die Helden in ein mysteriöses Observatorium in den Ringen des Saturn, eine neue, beklemmende Kulisse für den Aether-Kampf. Spieler stellen sich dem neuen Elite-Feind O.S.C.A.R. (Observation System and Carnifex Adjudicator Robot), einem schwebenden Wächter mit Drohnen-Schild und Tesla Field-Angriffen. Die neue Wonder Weapon ist das LGM-1, das kleine, zielsuchende „Saucer-Squadrons“ verschießt.

Mule Kick feiert sein Comeback und erlaubt es, eine dritte Primärwaffe zu tragen, was im High-Round-Survival unerlässlich ist. Es kommt mit einem eigenen Baum von Major- und Minor-Augments, die den Spieler noch mächtiger machen, etwa Ol’ Reliable zur Rückgewinnung der dritten Waffe beim Wiederkauf.

Zudem kommen die Ammo Mods Light Mend und Shatter Blast sowie die Field Upgrades Tesla Storm, Frost Blast und Mister Peeks aus Black Ops 6 zurück – ein massives Arsenal-Upgrade zur Mid-Season. Mit dem Exit 115 Survival Map und dem ultra-schweren Cursed-Modus für Astra Malorum kommen auch die Grinder auf ihre Kosten.

Warzone: Neue Karte und Gameplay-Umbau

Warzone erlebt die größte Gameplay-Überarbeitung seit der Black Ops 6-Integration:

Neue Resurgence Map: Haven’s Hollow , eine malerische, aber tödliche Stadt in den Appalachen, inklusive Mansion, Research Center und dem Riverboat Haven’s Gamble. Resurgence-Fans erhalten damit direkt zum Start frisches Material.

, eine malerische, aber tödliche Stadt in den Appalachen, inklusive Mansion, Research Center und dem Riverboat Haven’s Gamble. Resurgence-Fans erhalten damit direkt zum Start frisches Material. Verdansk POIs: Die Karte erhält zwei neue/remasterte Points of Interest: Die Signal Station mit interaktivem Aufklärungselement und die überarbeitete Factory aus Verdansk ’84.

Die Karte erhält zwei neue/remasterte Points of Interest: Die Signal Station mit interaktivem Aufklärungselement und die überarbeitete Factory aus Verdansk ’84. Movement-Änderungen : Tac Sprint wird an den Sprinter-Perk gebunden. Dafür wird die Basis-Laufgeschwindigkeit erhöht. Der Mountaineer-Perk gewährt den neuen Combat Roll. Overkill ist jetzt ein Standard-Loadout-Vorteil.

: Tac Sprint wird an den Sprinter-Perk gebunden. Dafür wird die Basis-Laufgeschwindigkeit erhöht. Der Mountaineer-Perk gewährt den neuen Combat Roll. Overkill ist jetzt ein Standard-Loadout-Vorteil. Perk-Struktur: Die drei Perk-Slots wurden neu strukturiert. Die neue Adaptive-Perk-Linie und ein aktualisiertes Set von Tacticals und Lethals (z.B. die Pinpoint Grenade und der Needle Drone Lethal) sollen das Meta auf den Kopf stellen.

Waffen und Battle Pass: Das große Grind-Fest

Insgesamt sieben neue Waffen (und Aufsätze) werden über die Season hinweg freigeschaltet. Highlights sind die Kogot-7 SMG und das Maddox RFB AR im Battle Pass, sowie die durch Events freischaltbare Sokol 545 LMG und die Rückkehr des NX Ravager Crossbow. Das Ballistic Knife ist die Belohnung der ersten Weekly Challenge – ein klassischer Black Ops-Move, um Spieler schnell zum Grinden zu bewegen.

Der Battle Pass für Season 01 enthält nicht nur die üblichen 1.100 CoD-Punkte und 119 Belohnungen, sondern auch Verbesserungen in der Progression: Frühe Seiten sind schneller abschließbar und Battle Pass Tokens können nun auch über Daily Challenges in allen Modi (inkl. Co-op Campaign/Endgame) verdient werden. BlackCell-Käufer erhalten den exklusiven Operator Scorn und ein erweitertes Arsenal an Mastercraft-Blueprints.

Kurz gesagt: Der Content-Berg ist da, und er ist höher als je zuvor. Ab dem 4. Dezember werden wir sehen, wie viel davon wirklich „gold“ ist.