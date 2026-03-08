Call of Duty: Black Ops 7: Season 02 Reloaded – Im Trailer kehrt der Wahnsinn zurück

Der 11. März markiert den Wendepunkt für Call of Duty: Black Ops 7. Season 02 Reloaded liefert kein sanftes Update, sondern puren Stress für die Reflexe. Torque verwandelt den zerbombten Freeway von L.A. in ein kinetisches Schlachtfeld. Wer hier stehen bleibt, stirbt sofort.

Cliff Town bringt die vertikale Aggression zurück. Der Yemen-Klassiker aus Call of Duty: Black Ops 2 thront nun über den Klippen von Avalon und erzwingt taktische Kämpfe in schwindelerregender Höhe. Das ist Nostalgie mit neuer Fallhöhe.

Grind und Firing Range kehren als Fundamente der Serie zurück. Der Skatepark bleibt die Heimat für Close-Quarter-Wahnsinn. Firing Range hingegen bricht mit alten Gewohnheiten. Neue Wall-Jump-Routen verändern die gewohnten Sichtlinien fundamental.

Mission: Peak sprengt den gewohnten Rahmen. 20v20-Schlachten in mittelalterlichen Gassen verlangen nach einer völlig anderen Koordination. Chaos im großen Stil.