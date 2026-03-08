Video

Call of Duty: Black Ops 7: Season 02 Reloaded – Im Trailer kehrt der Wahnsinn zurück

Call of Duty: Black Ops 7 Season 02 Reloaded erscheint am 11. März. Entdecke neue Maps wie Torque und Mission: Peak sowie die Rückkehr von Firing Range und Grind.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
Follow:
Keine Kommentare

Der 11. März markiert den Wendepunkt für Call of Duty: Black Ops 7. Season 02 Reloaded liefert kein sanftes Update, sondern puren Stress für die Reflexe. Torque verwandelt den zerbombten Freeway von L.A. in ein kinetisches Schlachtfeld. Wer hier stehen bleibt, stirbt sofort.

Cliff Town bringt die vertikale Aggression zurück. Der Yemen-Klassiker aus Call of Duty: Black Ops 2 thront nun über den Klippen von Avalon und erzwingt taktische Kämpfe in schwindelerregender Höhe. Das ist Nostalgie mit neuer Fallhöhe.

Grind und Firing Range kehren als Fundamente der Serie zurück. Der Skatepark bleibt die Heimat für Close-Quarter-Wahnsinn. Firing Range hingegen bricht mit alten Gewohnheiten. Neue Wall-Jump-Routen verändern die gewohnten Sichtlinien fundamental.

Mission: Peak sprengt den gewohnten Rahmen. 20v20-Schlachten in mittelalterlichen Gassen verlangen nach einer völlig anderen Koordination. Chaos im großen Stil.

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1200x628 DE
TAGGED:
Share This Article
Previous Article Control Resonant Control Resonant: Wenn die Außenwelt zur Anomalie wird
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1080 DE

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x