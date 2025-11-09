Call of Duty: Black Ops 7 – Season 1 schickt Zombies in den Weltraum

Season 1 von Call of Duty: Black Ops 7 könnte das Zombies-Erlebnis buchstäblich in neue Sphären heben. Laut dem bekannten Leaker TheGhostOfHope arbeitet Treyarch an einer Map namens Astra Malorum, die auf einer Raumstation spielt, gebaut auf einem gigantischen, rot leuchtenden Totenschädel, der im All treibt. Klingt nach Sci-Fi-Horror pur und dürfte visuell wie thematisch einer der ungewöhnlichsten Zombies-Schauplätze überhaupt werden.

Offiziell bestätigt ist das natürlich nicht, aber der Insider gilt als verlässlich, wenn es um frühe Details der Serie geht. Er spricht außerdem von Abschnitten auf der Erde, ähnlich wie beim legendären Moon-Level aus Black Ops 1. Das würde zur aktuellen Story-Ausrichtung passen: Black Ops 7 spielt komplett im Dark Aether-Universum, in dem Realität und Wahnsinn längst miteinander verschmelzen.

Vom Busfahrer zum Aether-Trucker

Auch beim Thema Lore scheint Treyarch wieder tiefer zu graben. Das sogenannte Wonder Vehicle, erstmals in Ashes of the Damned erwähnt, soll weiterhin eine Rolle im größeren Zombies-Kosmos spielen. Angeblich erfahren wir darin mehr über Tessie the Truck und TEDD, den kultigen Busfahrer aus TranZit, der seit Jahren in der Dunkelheit des Aether gefangen ist. Das alles deutet darauf hin, dass Treyarch die alten Mythen nicht aufgibt, sondern sie in noch bizarrere Dimensionen zieht.

Laut TheGhostOfHope wurden frühere Konzeptideen, darunter Maps in New York, Vietnam und Afghanistan, komplett gestrichen. Der Grund: Das Studio wollte wohl kein Risiko eingehen, nachdem man „Angst vor Nazi-Themen“ hatte und den NYC-Ansatz überarbeitet hat. Weiterhin geplant sind dagegen fünf DLC-Maps, darunter ein Remake und ein Level in einem japanischen Vulkan-Tempel.

EXCLUSIVE: Astra Malorum which is releasing with Season 1 of Black Ops 7 will be the long rumored Space Station map.



It takes place in an observatory "atop a skull with a red glow in space". I've heard from another source that the map may have some parts that take place on Earth… pic.twitter.com/hbkaxhcG00 — Hope (@TheGhostOfHope) November 8, 2025

Mutig, aber riskant

Ein Zombies-Level auf einer Raumstation? Klingt nach genau der Art kreativer Wagnisse, die Treyarch gebraucht hat. Wenn Astra Malorum hält, was es verspricht, könnte Season 1 den Seriengeist neu entfachen – weg von Erdschlachten, hin zu kosmischem Wahnsinn. Bleibt nur zu hoffen, dass der Mix aus Space-Horror und Aether-Lore nicht in Effekthascherei endet.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.