Call of Duty: Black Ops 7 setzt auf Open Matchmaking und persistente Lobbys

Treyarch hat bestätigt, dass Call of Duty: Black Ops 7 beim Launch auf offene Matchmaking-Optionen setzen, genau wie in der offenen Beta getestet. Gleichzeitig dürfen sich Fans auf persistente Lobbys freuen, die Spieler länger zusammenhalten sollen.

Open Matchmaking und persistente Lobbys

Die Entscheidung, Open Matchmaking standardmäßig zu aktivieren, kommt nach überwiegend positivem Feedback aus der Beta-Phase. Spieler können also ohne künstliche Einschränkungen auf Gegner treffen, was für ein direkteres und faireres Matchmaking sorgt.

Ferner hat Treyarch angekündigt, Multiplayer-Lobbys persistenter zu gestalten. Konkret bedeutet das: Wer einmal gut zusammenpasst, bleibt länger in derselben Runde. Eine Funktion, nach der die Community seit Jahren ruft, insbesondere Hardcore-Fans von Teamplay und Ranked-Matches. Details zu den Mechaniken will das Studio näher am Release bekannt geben.

Treyarch widmet sich außerdem der Balance zwischen unterschiedlichen Eingabegeräten. “Potenzielle Anpassungen” an der Rotations- und Stärkeunterstützung für Controller-Aim Assist sollen vor Launch getestet werden. Ziel ist ein fairer Wettbewerb zwischen Maus & Tastatur und Gamepad, ohne dass eine Seite spürbar bevorteilt wird.

Maps, Waffen und neue Features

Am 14. November startet Call of Duty: Black Ops 7 für Xbox Series X/S, PS5, PC, Xbox One und PS4. Multiplayer-Fans dürfen sich auf:

18 Maps

Über 20 Scorestreaks

30 Waffen

Rückkehr von Omnimovement aus Black Ops 6

Neues Overclock-System, das Scorestreaks und Field Upgrades während Matches verbessert

Für Zombies-Fans gibt es erstmals vier Spieler im Kampagnenmodus, auch wenn die Schwierigkeitsanpassung noch fehlt.

Mit Open Matchmaking und persistenten Lobbys geht Treyarch auf langjährige Spielerwünsche ein, während gleichzeitig moderne Features wie Overclock und Omnimovement den bekannten Black-Ops-Flow erweitern. Für die Branche zeigt es, dass Shooter-Studios zunehmend auf Community-Feedback reagieren, anstatt stur Marketingideen umzusetzen.

In den kommenden Wochen wird Treyarch weitere Details zu Lobbys, Aim Assist und Balance-Mechaniken veröffentlichen. Fans dürfen gespannt sein, wie diese Anpassungen das kompetitive Erlebnis von Call of Duty: Black Ops 7 prägen werden. Eindrücke aus der Beta gibt es noch einmal hier.