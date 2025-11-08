Call of Duty: Black Ops 7 – The Guild und die neue Co-Op-Kampagne enthüllt

Das Black Ops-Universum war nie leicht zu durchschauen, und genau das macht es so faszinierend. In Call of Duty: Black Ops 7 wird der Konflikt zwischen alten Feinden und neuen Mächten neu entfacht. Schauplatz ist das Jahr 2035. Der einst totgeglaubte Raul Menendez ist zurück, und die Welt steht am Abgrund. Doch diesmal ist er nicht der einzige, der an den Fäden zieht.

Mit The Guild betritt eine Organisation die Bühne, die aus den Ruinen von Menendez’ Chaos hervorgegangen ist, ein globaler Tech-Konzern, der Frieden durch totale Kontrolle verspricht. Ihr CEO, Emma Kagan, steht dabei sinnbildlich für eine Zukunft, in der Technologie nicht länger Werkzeug, sondern Waffe ist.

Vom Kartellführer zum digitalen Messias

Wer die früheren Teile gespielt hat, weiß: Raul Menendez war nie einfach nur ein Bösewicht. Schon in Black Ops 2 legte er mit seinem Netzwerk „Cordis Die“ den Grundstein für eine weltweite Bewegung, die Populismus, Rache und technologische Manipulation vereinte. Nach Jahrzehnten im Schatten kehrt er nun zurück – charismatischer, gefährlicher und mit einer Mission, die persönlicher kaum sein könnte.

Während Menendez seine Ideale neu verpackt, misstraut David Mason, Sohn des legendären Alex Mason, den Versprechen von The Guild. Gemeinsam mit seinem JSOC-Team, darunter Fanliebling Mike Harper, will er herausfinden, wer hier eigentlich die Fäden zieht.

Denn es geht längst nicht mehr nur um Macht, sondern um Kontrolle über Angst selbst, eine mysteriöse Waffe scheint Emotionen zu manipulieren und ganze Gesellschaften zu destabilisieren.

Neue Kampagne, alter Wahnsinn

Spielerisch führt Call of Duty: Black Ops 7 die Story mit einer komplett kooperativen Kampagne weiter, ein Novum in der Reihe. Elf Missionen lang erlebt man die Eskalation aus der Sicht mehrerer Operator, bevor sich im „Endgame“ das wahre Ausmaß des Konflikts zeigt.

In der finalen Phase geht es nach Avalon, einem futuristischen Stadtstaat, der von toxischen Zonen bedroht ist. Dort treffen Spieler auf The Guilds letzte Bastion, und müssen entscheiden, wem sie noch trauen können.

Am 14. November fällt der Startschuss. Wer das Chaos verstehen will, sollte sich an eines erinnern: In Black Ops stirbt nichts wirklich – nicht die Vergangenheit, nicht die Schuld, und schon gar nicht Raul Menendez.

Bleibt die Frage: Kämpfen wir in Black Ops 7 wirklich gegen das Böse oder nur gegen eine neue Form davon?