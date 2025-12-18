Call of Duty: Black Ops 7 trifft Fallout – Season 1 Reloaded startet epischen Crossover

Activision nutzt den Start von Fallout Season 2 auf Amazon Prime und kombiniert die beiden Mega-Franchises in Call of Duty: Black Ops 7 Season 1 Reloaded. Fans dürfen sich auf neue Maps, Modi und eine mögliche Fallout-Präsenz im Shooter freuen.

Black Ops 7 Season 1 Reloaded empfängt Fallout

Mit dem Update „Season 1 Reloaded“ bringt Call of Duty: Black Ops 7 wieder frischen Content ins Spiel, und dieses Mal ist Fallout nicht weit. Laut offiziellen Call of Duty-Kanälen erscheint der Crossover zeitgleich mit dem Start der zweiten Staffel der Fallout-Serie. Neue Karten, Modi und Waffen sind wie üblich Teil des Reloaded-Updates, das regelmäßig zwischen den normalen Seasons eingeschoben wird, um Spieler bei der Stange zu halten.

Die Ankündigung via Social Media war kurz, aber deutlich: „Okie dokie – stay focused, stay alive. @FalloutonPrime is coming to Call of Duty in Season 01 Reloaded.“ Eine direkte Bestätigung von Fallout-inspirierten Skins fehlt, doch die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Historisch hat Activision Crossovers nicht ausgeschlossen, und Season 1 Reloaded bietet die perfekte Bühne für Marken-Kollaborationen.

Okie dokie – stay focused, stay alive ☢️@FalloutonPrime is coming to Call of Duty in Season 01 Reloaded 💥 pic.twitter.com/uyFl3mRDkG — Call of Duty (@CallofDuty) December 17, 2025

Frischer Content für alle Fans

Für Spieler heißt das vor allem frischen Content mit einem Hauch postapokalyptischem Flair. Call of Duty: Black Ops 7 hat sich in der Vergangenheit kritisch mit unrealistischen Skins auseinandergesetzt. Einige Kollaborationen wurden nach Spielerfeedback gecancelt. Treyarchs Senior Director Yale Miller versprach daher „Grounded“ Skins, die in die Welt von Call of Duty: Black Ops 7 passen, und Fallout-Elemente könnten genau dieser Linie entsprechen.

Für die Branche ist der Schritt ein cleverer Marketingzug: Fallout hat dank Season 2 gerade hohen Buzz, die Serie profitiert von zusätzlicher Aufmerksamkeit, Call of Duty bindet Spieler länger und erhält zusätzliche Medienpräsenz. Solche Crossovers sind mittlerweile Standard, doch Timing und Markenwahl zeigen, dass Activision genau kalkuliert.

Call of Duty: Black Ops 7 Season 1 Reloaded ist bereits gestartet. Fans sollten die Ankündigungen im Auge behalten: Neben klassischen Updates könnten Fallout-Skins, Event-Modi oder exklusive Waffen erscheinen. Wer jetzt einsteigt, erlebt vielleicht die bislang ungewöhnlichste Crossover-Season der Black Ops-Reihe.