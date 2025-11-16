Call of Duty: Black Ops 7 und die AI-Kritik – Mini-Assets, Maxi-Shitstorm

Call of Duty: Black Ops 7 ist gerade erst raus, da brennt die Debatte schon lichterloh. Hat Activision für einen Teil der In-Game-Grafiken auf generative KI gesetzt, und wenn ja, wie viel davon steckt tatsächlich im Spiel?

Offiziell ist nur von „einigen Assets“ die Rede. In der Community dagegen herrscht die Überzeugung, dass besonders die Calling Cards im Multiplayer zu großen Teilen aus der Maschine stammen. Fehlende Finger, generische Filter, unpassende Stilbrüche, genau die Art Merkwürdigkeiten, die man sonst mit billig-produzierten Insta-Filtern verbindet.

Das Problem ist, dass Call of Duty ein 70 bis 100-Euro-Spiel mit einem Milliardenbudget im Rücken ist. Und viele Spieler fragen sich: Muss das sein?

Die AI-Affäre um Call of Duty: Black Ops 7

Activision bestätigt auf Steam klar, dass Call of Duty: Black Ops 7 generative AI „bei manchen Assets“ nutzt. Wo genau, bleibt vage, aber Spieler haben ihre eigenen Theorien. Etwa Calling Cards, die aussehen wie Midjourney-Auswürfe im Ghibli-Stil, oder Prestige-Embleme, die an frühere Designs erinnern, aber subtil verfremdet wirken. Dazu kommen Screenshots, auf denen Charaktere sechs Finger haben.

Dass die Diskussion gerade bei Call of Duty auf Reddit hochkocht, ist kein Zufall. Das Franchise hat schon beim Vorgänger mit fragwürdigen KI-Ladebildschirmen Schlagzeilen gemacht, und viele fühlen sich in ihrer Befürchtung bestätigt, dass AI bei Activision mittlerweile ein fester Teil des Workflows ist.

https://twitter.com/Pirat_Nation/status/1989339040945233984

Warum der Ärger diesmal größer ist

Objektiv betrachtet sind Calling Cards keine spielrelevanten Elemente. Die Community sieht das aber anders, denn sie sind ein Symbol dafür, dass Stellen gestrichen, Kosten gedrückt und kreative Teams entmachtet werden könnten. Besonders bitter ist, dass Treyarch historisch starke Artists hat, deren Style früher mit Persönlichkeit glänzte.

Stattdessen wirkt vieles dieses Jahr wie „Algorithmus nach Feierabend“. Die Kritik „AI Slop“ fällt immer wieder, und das stößt den Usern sauer auf- Die Fans haben das Gefühl, dass Call of Duty: Black Ops 7 nicht aus stilistischen Gründen auf KI setzt, sondern aus Bequemlichkeit. Ein Punkt, den viele Publisher aktuell unterschätzen. Spieler merken, wenn Assets nach Einheitsbrei aussehen, besonders in einem Franchise, das sich seit Jahren vorwirft, kreativ auszubluten.

Die aktuelle Lage könnte man wie folgt zusammenfassen:

Activision nutzt generative AI-Tools. Fakt: Einige Calling Cards zeigen Merkmale maschinell erzeugter Motive.

AI offenzulegen ist inzwischen Steam-Standard, aber freiwillig. Spekulation: Wie groß der tatsächliche Anteil im Spiel ist.

Call of Duty kann es sich nicht leisten, bei einem Thema wie diesem unklar zu kommunizieren. Ein Milliardengame, das bei den Details spart, das ist Gift für die Stimmung einer ohnehin ermüdeten Fanbasis. Wie seht ihr das?