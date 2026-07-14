Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone – Season 5 startet am 23. Juli

Activision bringt am 23. Juli 2026 die fünfte Season für „Call of Duty: Black Ops 7“ und „Warzone“ an den Start. Was auf dem Papier nach einem gewaltigen Inhalts-Paket aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als die übliche, durchgetaktete Content-Spritze für die verbleibende Lebensdauer des Shooters vor dem Release des nächsten Teils.

Der Multiplayer erhält mit dem Update am 23. Juli insgesamt fünf neue Karten, wobei nur zwei davon tatsächlich neu sind. Jubilee schickt Spieler in eine japanische Kleinstadt, während das erst zur Season-Mitte erscheinende Turbo Tilt das Geschehen in einen Nuketown-Flipperautomaten verkleinert.

Nostalgie und Pinball-Kuriositäten füllen die Multiplayer-Lücken

Die restlichen Plätze füllen Remaster-Versionen von Klassikern wie Frequency aus „Call of Duty: Black Ops 4“ und Dig aus „Call of Duty: Black Ops 2“. Das ist bewährte Kost und spart Entwicklungszeit. Neue Modi wie Overdrive Domination und Gauntlet Rush sollen das Gameplay beschleunigen, indem sie Abschüsse und Zielobjekte mit temporären Operator-Verbesserungen koppeln. Ob das die ohnehin schon hektische Dynamik des Spiels verbessert, bleibt abzuwarten.

Das Waffenarsenal wächst um vier Neuzugänge. Das FG42-Sturmgewehr und die Gremlin-MP sind direkt im Battle Pass enthalten, während das Mammut-LMG und die Keule als Nahkampfwaffe erst später über Herausforderungen freigeschaltet werden. Der standardmäßige Battle Pass kostet die bekannten 10 US-Dollar, während die BlackCell-Variante mit kosmetischen Extras für 30 EUR zu Buche schlägt. Das Geschäftsmodell bleibt unverändert. Zahltag. Wer alles freischalten will, zahlt extra.

Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone – Nachschub in Season 5 ab 23. Juli

Das Zombies-Finale nähert sich dem Ende der Storyline

Für Koop-Spieler markiert Season 5 den Anfang vom Ende der aktuellen Zombies-Saga. Zum Start gibt es mit Eidskallen eine kleinere Survival-Karte, die auf einem Abschnitt von Totenreich basiert, sowie kleinere Spielereien für Kowakujo und Astra Malorum.

Das eigentliche Highlight wartet zur Midseason-Aktualisierung mit der finalen rundenbasierten Karte Rex Infernus. Treyarch teasert hierfür ein bekanntes Haus an, das stark an das Anwesen von Dr. Monty aus „Call of Duty: Black Ops 3“ erinnert. Fans der Storyline bekommen somit ihr geplantes Finale geliefert. Hoffentlich liefert Treyarch ab.

Warzone setzt auf Drohnen-Labore und die Rückkehr der Heavy Metal Heroes

Im Battle Royale-Ableger Warzone konzentrieren sich die Neuerungen auf den Point of Interest namens Drone Labs in Verdansk, der von herabstürzenden Loot-Drohnen begleitet wird. Viel interessanter ist jedoch das Debüt des zeitlich begrenzten 50v50-Modus Heavy Metal Heroes aus Blackout, der nun auch im klassischen Warzone-Umfeld Einzug hält. Spieler erhalten hierbei durch Eliminierungen Superkräfte und verbesserte Mobilität. Es ist eine willkommene Abwechslung zum oft zähen Standard-Gameplay.

Season 5 liefert genau das, was eine späte Season vor dem nächsten großen CoD-Release im Herbst leisten muss: Sie hält die Spieler bei der Stange, ohne das Rad neu zu erfinden. Die Mischung aus recycelten Maps, vier frischen Waffen und dem anstehenden Zombies-Finale bietet genug Substanz für die Sommerpause. Wer jedoch auf tiefgreifende spielerische Veränderungen gehofft hat, wird enttäuscht. Business as usual im Hause Activision.