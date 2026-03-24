Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone – Starttermin für Season 3 bestätigt

Activision füttert die Content-Maschine planmäßig weiter. Im April startet Season 3 für „Call of Duty: Black Ops 7“ und „Warzone“, flankiert von den üblichen Versprechen über Präzision und Macht.

Die neue Season beginnt offiziell am Freitag, den 2. April 2026. Im Zentrum der Marketing-Kampagne steht der Neuzugang „Javelin“. Ein über stilisierte Social-Media-Poster inszenierter Operator, der laut offiziellem Studio-Statement „Präzision und Power“ in das Spielgeschehen bringen soll. Neben den obligatorischen Inhalten des Battle Pass markiert dieser Termin den nächsten großen Content-Drop innerhalb der verzahnten Architektur von Multiplayer und Battle Royale. Das Rad dreht sich weiter.

Die Verkaufszahlen der Mikrotransaktionen dürften bei diesem Release-Zeitraum erneut im Fokus stehen. Es ist das bewährte Muster der Branche: ein neuer Name, eine neue Silhouette, das gleiche Grundgerüst. Wer spielerische Tiefe sucht, bekommt stattdessen kosmetische Reize und eine neue Nummer im Menü.

Zwangspause für die Rangliste

Treyarch schraubt massiv am Ablauf von Ranked Play und verändert die gewohnte Struktur zum Saisonende. Season 2 endet bereits am 25. März. Was folgt, ist ein finales Kräftemessen: Die Season 2 Ranked Series. Vom 26. bis zum 31. März kämpfen ausschließlich die Top 250 Spieler in einem isolierten Event-Fenster gegeneinander. Der Rest der Community wird in dieser Zeit zum Zuschauer degradiert.

Raise the stakes 💥



Javelin brings precision and power to Season 03 coming to #BlackOps7 and Call of Duty #Warzone on April 2 😤 pic.twitter.com/A6VRRL2y4E — Call of Duty (@CallofDuty) March 23, 2026

Besonders auffällig ist die verordnete Stille vor dem Sturm. Am 1. April gehen die Ranglisten-Server komplett offline. Diese 24-stündige Wartungspause dient der technischen Vorbereitung auf den saisonalen Wechsel. Erst mit dem Start von Season 3 am 2. April kehrt der geregelte Wettbewerb für alle Leistungsklassen zurück. Die Patch-Notes hierzu werden erst kurz vor knapp erwartet.