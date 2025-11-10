Call of Duty: Black Ops 7 – Was ihr vor dem Start der Koop-Kampagne wissen müsst

Nur noch wenige Tage bis zum Start von Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November. Bevor es in die neue Koop-Kampagne geht, fasst Activision die wichtigsten Ereignisse der Black-Ops-Saga zusammen, und zeigt, wie altbekannte Feinde wieder zu neuen Bedrohungen werden.

Die Rückkehr des Raul Menendez

Der Name Raul Menendez dürfte Veteranen des Franchise ein Begriff sein. Der charismatische Terrorist aus Black Ops 2 kehrt 2035 mit einer neuen Mission zurück, und diesmal scheint er mehr als nur ein Symbol für Chaos zu sein. Nach Jahren der Funkstille meldet sich der selbsternannte „Messias der 99 %“ mit einer globalen Drohbotschaft zurück. Seine populistische Bewegung Cordis Die hat überlebt, und seine Idee von einer gerechteren Welt klingt heute beunruhigend aktueller denn je.

An seiner Seite steht ein neuer Gegenspieler: The Guild. Das Unternehmen, angeführt von Tech-Magnatin Emma Kagan, inszeniert sich als Retter der Menschheit, mit Hightech-Sicherheitssystemen und einer globalen Agenda, die stark an dystopische Konzernstaaten erinnert. Während die Welt zwischen Panik und Propaganda taumelt, gerät The Guild selbst in den Fokus: Wer beschützt hier eigentlich wen?

David Mason und das Vermächtnis von JSOC

Auch alte Bekannte melden sich zurück. David Mason, Sohn von Alex Mason, führt erneut das JSOC-Team an, flankiert von Veteranen wie Frank Woods und Neuzugängen wie Leilani „50/50“ Tupuola. Ihre Aufgabe ist die Wahrheit über Menendez’ Rückkehr und The Guilds wahre Motive aufzudecken. Laut Activision führt die Koop-Kampagne über elf Missionen hinweg durch internationale Schauplätze, bevor der sogenannte Endgame-Abschnitt freigeschaltet wird, inklusive großflächiger Einsätze im toxisch verseuchten Avalon.

Wer Black Ops kennt, weiß, dass moralische Klarheit hier Mangelware ist. Zwischen Militär, Megakonzernen und Altlasten aus der eigenen Vergangenheit verschwimmen die Grenzen, und genau das scheint Treyarch erneut als erzählerisches Fundament zu nutzen.

Was das für Spieler bedeutet

Mit Call of Duty: Black Ops 7 setzt Activision klar auf Kontinuität, erzählerisch wie strukturell. Die Rückkehr bekannter Figuren soll nicht nur Nostalgie bedienen, sondern das Serienuniversum enger verzahnen. Die Entscheidung, die Kampagne vollständig im Koop-Modus zu gestalten, dürfte vor allem Fans von storybasiertem Teamplay freuen. Gleichzeitig ist es ein Risiko: Call of Duty war selten so experimentierfreudig, aber auch so berechenbar im eigenen Größenwahn.

Ab morgen, dem 10. November, soll ein Entwickler-Blog tiefer in die Details der Kampagne und das Endgame eintauchen. Bis dahin bleibt die Frage: Wird Call of Duty: Black Ops 7 wirklich das „nächste große Kapitel“ – oder nur ein sehr aufwendig produzierter Déjà-vu-Moment?