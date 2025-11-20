Call of Duty: Black Ops 7 – Wichtige Änderung am Endgame-Modus ab morgen

Treyarch reagiert auf die anhaltende Kritik an der Kampagne von Call of Duty: Black Ops 7 und streicht ab dem 21. November die wohl unbeliebteste Hürde seit Release. Der Endgame-Modus ist künftig von Anfang an freigeschaltet.

Damit müssen sich Spieler nicht länger durch die umstrittene Story kämpfen, nur um ins eigentliche Highlight des diesjährigen Ablegers zu gelangen.

Endgame für alle

Die Entscheidung bestätigt, was die Community seit Tagen lautstark gefordert hat. Endgame, ein 32-Spieler-PvE-Modus auf der offenen Avalon-Karte, gehört zu den positivsten Überraschungen des Spiels. Dynamische Ziele, spontane Gefechte und der Race-to-Extract-Ansatz erinnern an moderne Survival-Formate, eine willkommene Abwechslung zum klassischen Call of Duty-Loop.

Wer nicht die Kampagne abschließt, blieb bislang draußen. Ein Relikt früherer Designphilosophien, das 2025 wirkt wie ein unnötiger Stolperstein. Treyarch spricht von einer „fantastischen Resonanz“ auf den Modus, und zieht die Konsequenzen.

Belohnungen für alle, die die Story bereits durchhaben

Spieler, die sich bereits durch die Kampagne gearbeitet haben, gehen nicht leer aus. Sie erhalten ab morgen ein kleines Entschädigungspaket:

3× 1-Stunden-Doppel-XP (Level)

3× 1-Stunden-Doppel-XP (Waffen)

3× 1-Stunden-Doppel-XP (Battle Pass)

3× Perkaholic GobbleGum

Kein riesiger Ausgleich, aber ein stilles Dankeschön an jene, die sich tapfer durch die stark kritisierte Story gekämpft haben. Immerhin: Die Items lassen sich praktisch überall verwerten.

Was bedeutet das für Call of Duty?

Dass ein Kernmodus nur eine Woche nach Release freigegeben wird, zeigt, wie aufmerksam Activision die Stimmungslage verfolgt, und wie groß der Druck in der aktuellen Call of Duty-Ära ist. Die Serie kann sich kaum leisten, positive Neuerungen hinter einer schwachen Kampagne zu verstecken.

Dies bedeutet mehr Freiheit, weniger Frust und ein klaren Fokus auf das, was Call of Duty: Black Ops 7 tatsächlich gut macht. Für die Branche ist es ein weiterer Hinweis darauf, dass Live-Feedback inzwischen Game-Design mitbestimmt, manchmal sogar schneller, als Studios selbst erwartet hätten.