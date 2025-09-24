Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies-Trailer enthüllt neues Wunderfahrzeug „Ol’ Tessie“ und mehr

Wer glaubt, Call of Duty: Black Ops 7 würde sich nur auf Kampagne und Multiplayer stützen, hat die Rechnung ohne Zombies gemacht. Treyarch hat jetzt den offiziellen Trailer zu Ashes of the Damned enthüllt, und der zeigt, dass die Untoten-Saga noch lange nicht am Ende ist. Mit im Gepäck: das neue Wunderfahrzeug „Ol’ Tessie“, ein Mix aus Panzerbus, Fahrgestell mit Turrets und einer Prise Fan-Service für Veteranen.

Die neue Kampagne im Zombies-Modus spielt vollständig im Dark Aether, einer Dimension, die Fans seit Jahren begleitet. Acht spielbare Charaktere stehen bereit, von alten Bekannten bis hin zu Neuzugängen, die bereits im letzten Jahr eingeführt wurden.

Dark Aether, alte Orte, aber verdreht

Treyarch setzt in Call of Duty: Black Ops 7 auf Nostalgie mit Twist. Gleich sechs klassische Locations kehren zurück, jedoch in verdrehter Dark-Aether-Variante. Liberty Falls’ Janus Towers und die nebelverhangene Map „The Fog“ sollen nicht nur Erinnerungen wachrufen, sondern auch durch aggressivere Gegner fordern. Wer sich hier alleine zu Fuß durchschlagen will, dürfte scheitern, genau deshalb braucht es Ol’ Tessie.

Das neue Fahrzeug verwandelt sich mit Hilfe von T.E.D.D. (ja, der Busfahrer aus früheren Teilen) in ein waschechtes Wunderfahrzeug: Geschütztürme, Panzerung und drei Mimic-Köpfe an der Front inklusive. Klingt übertrieben? Willkommen bei Zombies.

Alte Wunderwaffen, neue Spielzeuge

Natürlich darf auch der Klassiker nicht fehlen: Die Ray Gun kehrt zurück, ikonisch wie eh und je. Daneben bringt das Team eine neue Spezialwaffe ins Spiel: den Necrofluid-Handschuh. Damit lassen sich Objekte aus der Ferne heranziehen, inklusive eigener Projektile. Ein cleveres Gimmick, das taktisch für Chaos und gleichzeitig für neue Meta-Diskussionen sorgen dürfte.

Treyarch betont diesmal stärker die Kombination aus klassischen Fan-Favoriten und frischen Ideen. Man könnte fast meinen, nach Jahren voller Crossovers und alberner Skins will man wieder zurück zu den Wurzeln, zumindest so weit, wie das in einer Serie mit teleportierenden Mimics möglich ist.

Black Ops 7 Beta bringt frühen Zombie-Survival

Spieler müssen nicht bis November warten, um die Untoten zu testen. Zwischen dem 5. und 8. Oktober läuft die offene Beta, Vorbesteller dürfen bereits ab dem 2. Oktober loslegen. Neben Multiplayer-Inhalten wie sechs Maps und dem neuen Modus „Overload“ ist auch ein spezieller Survival-Modus für Zombies enthalten. Für Fans bedeutet das: frühe Gelegenheit, die Dark-Aether-Versionen klassischer Orte auszuprobieren – und vermutlich schon jetzt Strategien für die Vollversion zu entwickeln.

Die Zombies-Modi in Black Ops sind längst mehr als ein Gimmick. Sie sind ein eigener Mikrokosmos, der teilweise mehr Aufmerksamkeit zieht als Kampagne oder klassischer Multiplayer. Dass Treyarch den Modus im Marketing so prominent platziert, zeigt, wie stark er die Identität von Call of Duty: Black Ops 7 prägen soll.

Im Vergleich zu den letzten Jahren wirkt die Richtung klarer: weniger Crossovers mit Cartoonfiguren oder Popstars, dafür mehr Fan-Service und dunkle Atmosphäre. Man könnte sagen, Treyarch hat verstanden, dass man die Kernfans nicht mit jedem Meme-Skin bei Laune hält.