Call of Duty Black Ops: Cold War startet in die Season 6

Activision und Treyarch starten ab heute in die Season 6 von Call of Duty: Black Ops Cold und Warzone, die das Abschlusskapitel bildet.

Spieler können damit das Finale von Black Ops Cold War: Zombies und den ultimativen Showdown zwischen Adler und Stitch erleben. In Verdansk bringt die neue Saison zudem spannende Veränderungen mit sich.

Zudem werden wieder neue Operators an der Front eingesetzt. Alex Mason und Perseus’ Agent „Fuze“ haben einen actionreichen wie explosiven Auftritt und wie in jeder Saison können sich die Spieler auch dieses Mal wieder über neue Waffen freuen, mit denen sie später auf Gruseljagd gehen können in dem Halloween-Spektakel „Es spukt…“. Das Event wird zwischen dem 19. Oktober und 2. November stattfinden.

In Black Ops Cold War werden außerdem neue Mehrspielerkarten das Schlachtfeld erweitern, darunter „Deprogram“, auf der ihr eine sowjetische Version einer amerikanischen Hauptstraße übernehmt und euch auf ein Feuergefecht im Gewölbe des KGB-Hauptquartiers vorbereiten müsst, auch bekannt als Gluboko.

Weiterhin werden „Verlassener“, das letzte Kapitel von Black Ops Cold War: Zombies und zusätzliche Zombies-Updates für grausigen Spaß mit den Untoten garantieren. In der letzten rundenbasierten Karte in Black Ops Cold War: Zombies macht sich das Team bereit, den Kampf im Herzen der Omega-Gruppe zu beenden.

Dabei handelt es sich um ein geheimes Testgelände in der UdSSR, in dem sie die Welt mit dem Eintritt einer übernatürlichen Entität bedrohen. Hinter den Kulissen hat Requiems geheimnisvoller Direktor einen Anruf getätigt, um Maxis’ Einsatz für die „Operation First Domino“ zu genehmigen, für die sich Requiem und Omega auf ihren letzten großen Showdown vorbereiten.

Neue kostenlose Inhalte in Warzone bieten neue Schauplätze, einen neuen Gulag und den Beginn des Übergangs eures Regiments zu einem neuen Clansystem.

Die vollständige Übersicht zur Season 6 gibt es auf der offiziellen Webseite, ebenso ist ein neuer Battle Pass Trailer erschienen.