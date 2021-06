Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone – Season 4 Trailer eingetroffen

Activision und Treyarch zeigen heute den ersten Trailer zur Season 4 in Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone, die in der nächsten Woche startet.

Eine neue Bedrohung kommt von oben, heißt es zum Trailer. Darin zu sehen sind die Folgen von Stitchs Gefangennahme druch Adler. Nachdem die Spieler Adler vor seiner Folter gerettet haben, setzt Stitch einen neuen Plan in Gang.

Mit der Season 4 wird außerdem die Zombies-Erfahrung weiter ausgebaut, zu der es in Kürze weitere Details gibt. Der Trailer offenbart neue Karten, darunter Collateral, Hijacked und Amsterdam. Zudem wird man sich wieder auf neue Waffen, Gadgets, Operator, einen neuen Battle Pass und mehr freuen können.

Die Season 4 in Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone startet am 17. Juni 2021.