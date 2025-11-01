Call of Duty-Entwickler begrüßen Game Pass-Preiserhöhung – Mehr Geld, weniger Frust

Die jüngste Preiserhöhung des Xbox Game Pass hat nicht nur Spieler aufhorchen lassen, sondern auch innerhalb der Entwicklerstudios Wellen geschlagen. Laut Brancheninsider sehen viele Call of Duty-Entwickler den Schritt von Microsoft überraschend positiv, denn die neuen Konditionen könnten sich direkt auf ihre Einkommen auswirken.

Im Oktober 2025 stieg der Preis des Game Pass Ultimate von 19,99 $ auf 29,99 $ im Monat. Damit vollzog Microsoft die bislang größte Anpassung seit Start des Dienstes. Zeitgleich wurde das Angebot erweitert: Neben Ubisoft+ Classics ist jetzt auch die Fortnite Crew im Paket enthalten, ein klarer Versuch, den höheren Preis mit zusätzlichem Mehrwert zu rechtfertigen.

„Mehr Kontrolle über die eigene Zukunft“

Laut TheGhostOfHope haben mehrere Entwickler bei Activision bestätigt, dass die Preiserhöhung ihre Bonusstruktur verändern könnte. „Finanziell ist das ein Gewinn für die Studios“, heißt es in seinem Beitrag auf X. „Sie haben dadurch mehr Kontrolle über ihre Zukunft und können direkter vom Erfolg ihrer Spiele profitieren.“

Früher galt das Abo-Modell unter Entwicklern eher als Nachteil: geringere Einzelverkäufe bedeuteten oft niedrigere Bonuszahlungen. Jetzt scheint Microsoft intern an Stellschrauben gedreht zu haben, um den Umsatz aus dem Game Pass gerechter zu verteilen, insbesondere bei Zugpferden wie Call of Duty: Black Ops 7.

Wandelnde Stimmung bei Activision

Auch die Stimmung im Unternehmen selbst soll sich verbessert haben. „Die Atmosphäre bei Activision ist derzeit ziemlich positiv“, so Hope. Noch vor wenigen Monaten habe es Skepsis gegenüber der Game-Pass-Integration gegeben, inzwischen überwiege der Optimismus.

Dass Call of Duty künftig fest im Game-Pass-Ökosystem verankert ist, könnte langfristig ein Testfall für die gesamte Branche werden. Bleiben die Abozahlen stabil – Analysten sprechen von 35 bis 37 Millionen Nutzern weltweit – dürfte Microsoft seine Strategie bestätigt sehen: weniger Einmalkäufe, mehr planbare Einnahmen.

Preis rauf, Stimmung rauf?

Dass Entwickler eine Preiserhöhung feiern, ist selten. Doch in diesem Fall scheint sie für mehr Stabilität zu sorgen, zumindest auf Seiten der Studios. Ob auch Spieler langfristig profitieren, hängt davon ab, wie Microsoft das neue Preis-Leistungs-Gleichgewicht hält. Die Branche jedenfalls schaut genau hin: Zwischen kalkulierter Gier und echter Nachhaltigkeit liegt oft nur ein Monatspreis von 29,99 Dollar, aber nicht immer der Erfolg, wie jüngst Remedy erfahren musste. Trotz PlayStation Plus und Game Pass-Release riss der Titel ein Millionenloch in die Bilanz.