Call of Duty erobert die Leinwand: Kinostart für 2028 fixiert

Paramount setzt auf geballte Action-Expertise und bringt die Call of Duty-Verfilmung am 30. Juni 2028 weltweit in die Kinos. Mit dem Duo aus Regisseur Peter Berg und Autor Taylor Sheridan zielt das Studio direkt auf die authentische, raue Militär-Ästhetik ab, die Fans seit Jahrzehnten aus den Kampagnen kennen.

Der 30. Juni 2028 markiert den Startschuss für eines der ambitioniertesten Gaming-Filmprojekte der letzten Jahre. Paramount nutzt die CinemaCon, um nach langer Funkstille endlich Fakten zu schaffen. Dass der Film mitten im Sommerloch der Blockbuster platziert wird, zeigt das enorme Vertrauen in die Strahlkraft der Marke.

Das Team hinter der Kamera

Die Wahl der Verantwortlichen lässt tief blicken. Peter Berg (Lone Survivor) und Taylor Sheridan (Sicario, Yellowstone) sind keine Newcomer im Bereich militärischer Inszenierung. Sheridan ist bekannt für seine knallharten, charaktergetriebenen Drehbücher, während Berg ein Händchen für physische, greifbare Action hat. Das lässt hoffen, dass uns kein bunter CGI-Overkill erwartet, sondern ein geerdeter Militär-Thriller.

Obwohl das Datum steht, schweigt Paramount zum Inhalt. Die Serie bietet Stoff aus über 20 Jahren:

World War II: Die Wurzeln der Reihe, oft emotional und cineastisch aufgeladen.

Die Wurzeln der Reihe, oft emotional und cineastisch aufgeladen. Modern Warfare: Captain Price und Soap sind die Gesichter des Franchise – ein moderner Anti-Terror-Plot wäre die sicherste Wette.

Captain Price und Soap sind die Gesichter des Franchise – ein moderner Anti-Terror-Plot wäre die sicherste Wette. Cold War / Black Ops: Agenten-Thriller-Elemente, die perfekt zu Sheridans Schreibstil passen würden.

Dass der Film schlicht Call of Duty heißt, deutet auf einen Reboot oder eine fundamentale Origin-Story hin. Es ist unwahrscheinlich, dass man direkt mit komplexen Multiversum-Plots einsteigt.

Konkurrenz im Kinosaal

Der Release-Termin ist mutig gewählt. Zeitgleich startet der DC-Film Dynamic Duo (ein Stop-Motion-Projekt über die Robins), und nur zwei Wochen vorher bringt Pixar „The Incredibles 3“. Während die Zielgruppen sich nur bedingt überschneiden, kämpft CoD um die Aufmerksamkeit in einem extrem gesättigten Sommer-Markt. Für uns Gamer bedeutet das vor allem: Der Film muss liefern, um gegen die etablierte Kinokonkurrenz zu bestehen.

Die Personalien Sheridan/Berg sind ein massives Qualitätsversprechen für Fans von taktischer Action. Trotzdem bleibt die Skepsis: Call of Duty lebt von der Inszenierung des Mittendrin-Gefühls. Ein Film nimmt uns den Controller aus der Hand. Ob die dichte Atmosphäre der Spiele ohne das aktive Gameplay funktioniert, muss sich 2028 erst zeigen. Der Fokus auf eine klare Vision statt auf schnelles Lizenz-Geld ist aber ein verdammt gutes Zeichen.

Glaubt ihr, ein Call of Duty Film funktioniert besser als historisches Drama (WW2) oder als moderner Polit-Thriller im Stil von Modern Warfare?