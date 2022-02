Call of Duty erscheint wie geplant jährlich, sagt Activision

Mit der Übernahme von Activision durch Microsoft kamen auch Meldungen in Umlauf, wonach die Call of Duty-Serie nicht mehr jährlich erscheinen soll. Das wurde jetzt durch einen Bericht weiter befeuert, den Activision jedoch umgehend dementiert.

Die Meldung wurde zuerst von Bloomberg in Umlauf gebracht, die dies als „massiven Effekt“ für die gesamte Branche seit nahezu 20 Jahren in der Call of Duty-Geschichte beschrieben haben. Stattdessen sollen andere Projekte erscheinen, um die damit entstandene Lücke zu füllen. Als Entwickler wurde hier Treyarch genannt, die nach dem üblichen Ablauf wieder im nächsten Jahr dran gewesen wären.

Activision dementiert Gerüchte

Publisher Activision hat die Gerüchte um die potenzielle Verschiebung jedoch umgehend dementiert, allerdings sei es auch noch zu früh, um über konkrete Pläne zu sprechen, die über das aktuelle Jahr hinaus gehen.

In einem Statement spricht man weiterhin von einer Free-2-Play und Premium-Erfahrung, die in diesem Jahr, im nächsten und darüber hinaus erscheinen werden.

„Wir haben eine aufregende Liste von Premium- und Free-to-Play-Call of Duty-Erfahrungen für dieses Jahr, nächstes Jahr und darüber hinaus. Wir freuen uns darauf, weitere Details mitzuteilen, wenn die Zeit reif ist.“

Alles wie gehabt

Damit bleibt also alles wie gehabt, auch die Veröffentlichung auf PlayStation, sobald Activision und die Call of Duty-Studios zu Microsoft gehören. Diese haben zuletzt zugesichert, bestehende Exklusivverträge einzuhalten und das Call of Duty-Franchise auch darüber hinaus der PlayStation Community verfügbar zu machen.

„Wir haben uns gegenüber Sony verpflichtet, sie auch über die bestehende Vereinbarung hinaus und in Zukunft auf PlayStation verfügbar zu machen, damit Sony-Fans weiterhin die Spiele genießen können, die sie lieben. Wir glauben, dass dies das Richtige für die Branche, für Gamer und für unser Geschäft ist.“ Microsoft

Details zum diesjährigen Call of Duty-Ableger, der von Infinity Ward entwickelt wird, folgen in den kommenden Monaten.